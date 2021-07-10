НП у Харкові: підлітки обстріляли трамвай і поранили чоловіка

Підлітки поранили пасажира / Telegram

Жахливий інцидент стався в Харкові у суботу, 10 липня. На вулиці Полтавський Шлях посеред дня підлітки напали на трамвай.

Громадський транспорт, з пасажирами та під час руху, молодики обстріляли з травматичної зброї. Потім вони втекли. Наздогнати їх не вдалося.

Як повідомляє Telegram-канал "Труха Харків", трамвай спускався з Холодної Гори в бік Південного вокзалу.

За словами очевидців, постріли були з травматичної зброї. В результаті пасажири сильно злякалися і лягли на підлогу. Більше того, підлітки поранили чоловіка, а також розбили скло.

Трамвай зупинився в районі Південного вокзалу. Очевидці викликали поліцію. Зловмисників спробували наздогнати, проте вони зникли.

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Нагадаємо, у селі Чудель Рівненської області загинув 14-річний хлопець Анатолій, трагедія сталася на мосту через річку Случ.

Пізно ввечері він переїжджав через понтонну переправу на велосипеді, але не втримався, впав і отримав травми несумісні з життям.

Раніше в Києві через сильну спеку прямо під час руху свідомість втратив водій трамваю, що прямував за маршрутом №3 з бортовим номером 5639. У кабіні була зафіксована рекордна температура +47 градусів.

Колегу таблетками і водою рятувала кондукторка.