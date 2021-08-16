НП в Одесі: в море віднесло трьох людей

Люди загубилися в Чорному морі / соцмережі

В Одесі в морі загубилися люди. Троє відпочивальників каталися на дошках для плавання і їх віднесло у відкрите море.

Про це пише УНІАН з посиланням на департамент безпеки Одеської міської ради.

Інцидент трапився рано вранці. Інструктора і двох туристів, які вирішили зустріти світанок на Чорному морі, віднесло далеко від берега.

Відомо, що серед загублених була молода жінка та іноземець, які взяли напрокат SUP-борди і вийшли в море. Вітер відніс їх на 5 км від берега.

"Щоб знайти загублених, знадобилося залучити значний людський ресурс і муніципальну техніку. Завдяки професіоналізму муніципальних рятувальників, постраждалі врятовані", - зазначено в повідомленні.

Реклама

Люди в задовільному стані.

Нагадаємо, в Києві під час негоди вітер забрав парашутиста. Його катер перекинувся у воді. За долею чоловіка пильно стежили багато небайдужих городян. На щастя, його вдалося врятувати.

Також раніше повідомлялося, туристка з України врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в турецькому Шарм-ель-Шейху. Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінгу) у представника готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат випадково обірвався і її понесло в море.