НП в Одесі: в море віднесло трьох людей

Люди каталися вранці на SUP-бордах і раптом опинилися в 5 км від берега.
В Одесі в морі загубилися люди. Троє відпочивальників каталися на дошках для плавання і їх віднесло у відкрите море.
Про це пише УНІАН з посиланням на департамент безпеки Одеської міської ради.
Інцидент трапився рано вранці. Інструктора і двох туристів, які вирішили зустріти світанок на Чорному морі, віднесло далеко від берега.
Відомо, що серед загублених була молода жінка та іноземець, які взяли напрокат SUP-борди і вийшли в море. Вітер відніс їх на 5 км від берега.
"Щоб знайти загублених, знадобилося залучити значний людський ресурс і муніципальну техніку. Завдяки професіоналізму муніципальних рятувальників, постраждалі врятовані", - зазначено в повідомленні.
Люди в задовільному стані.
Нагадаємо, в Києві під час негоди вітер забрав парашутиста. Його катер перекинувся у воді. За долею чоловіка пильно стежили багато небайдужих городян. На щастя, його вдалося врятувати.
Також раніше повідомлялося, туристка з України врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в турецькому Шарм-ель-Шейху. Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінгу) у представника готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат випадково обірвався і її понесло в море.