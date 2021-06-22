НП у Одеській області: у селі Лебедівка зійшов зсув, розпочато операцію з пошуку людей

Зсув у Одеській області / Скріншот You Tube-канал Думська

У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області біля бази відпочинку Перлина зійшов зсув. Під завалами можуть опинитися люди. На місці НП знайдені речі відпочиваючих. У пошуковій операції задіяні вже 40 фахівців оперативних служб. Один зі свідків сказав, що незадовго до події бачив на цьому місці дівчину. Є інформація, що там також бачили сім'ю з дитиною.

Як повідомляє Думська з посиланням на державну службу надзвичайних ситуацій, інцидент трапився неподалік від бази відпочинку Перлина. Під завалами можуть бути люди, оперативні служби почали пошукову операцію. Нарощуються сили і засоби, які задіюються в пошуках.

У пошуковій операції у селі Лебедівка беруть участь близько 40 осіб і сім одиниць спеціальної техніки / Думська

За словами одного зі свідків, незадовго до події він бачив у цьому місці дівчину. Є дані, що на місці ситуації бачили чоловіка і жінку з дитиною. У самій Перлині близько 20 номерів. Адміністрація бази відпочинку проводить розшук постояльців.

За даними ДСНС, на місці події стався обвал грунту з висоти 15 метрів на площі 150 квадратних метрів. Людей, які могли опинитися під завалами, шукають рятувальники, військові та місцеві жителі. В цілому в операції беруть участь 40 осіб і 7 одиниць спеціальної техніки.

Зсув у селі Лебедівка / Думська

Нагадаємо, 12 червня у Одесі на електропідстанції Чумка прогримів вибух. Було знеструмлено водонасосну станцію Головна та адміністративну будівлю. Три райони міста вимушено залишилися без води та електроенергії.