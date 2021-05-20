Що не так з вишиванками Зеленських: експерти пояснили, чому так обурилися українці

Українці "збунтувалися" через вишиванки Зеленських / Instagram

Кожен третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки - цього року він припав на 20 травня. Долучилися до святкування і президент України разом з першою леді країни.

Правда образ глави держави і першої леді швидко розкритикували в мережі.

Фото у вишиванках, які опублікували в Instagram Володимир і Олена Зеленські, були більше схожі на російську косоворотку, ніж на українську вишиванку.

Інтернет-користувачі відразу ж розгледіли "зраду". Деякі користувачі назвали сорочку з косим коміром на українському президентові "приниженням українського народу".

"Образ не завершен. Де балалайка, ведмідь на мотузочці?"- коментують користувачі.

Що кажуть експерти про вишиванки Зеленських

Етнолог, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України Оксана Косміна розповіла, що насправді зміщений у бік комірець - не завжди є ознакою саме російської косоворотки.

"Про зміщену в бік застібки і того, що це обов'язково косоворотка - ні, не обов'язково. Такий крій був так само характерний і для традиційних українських сорочок. До речі, як чоловічих, так і жіночих. Тобто в самому крої немає нічого такого, про що можна було б говорити, що це щось не наше і обов'язково російське", - говорить Косміна.

Однак у випадку з одягом Володимира Зеленського, каже вона, є інший підступ - адже в українських традиціях навіть при зміщеному в бік розрізі сорочки вишивка все одно розташовувалася по центру.

"Орнамент узятий я не знаю де він не традиційний, хоча можна було б використовувати і традиційний. І вони зробили вишивку вузеньку, тому вона підкреслює цей крій косоворотки. Якби вони при такій застібці зробили візерунок ширше - то воно б стало в нагоді. А тут виходить і крій не традиційний і розташування композиції орнаменту. І це зіграло таку негативну роль, так і правильно всі пишуть про косоворотку ", - пояснила вона.

Дизайнер Олена Дідик, яка спеціалізується на вишиванках розповіла, що такі сорочки, як у Зеленського більше використовувалися в Росії та Білорусі.

"Такі сорочки косовороткового типу були більше поширені в Росії та Білорусі. Традиційного поширення у нас не було", - сказала дизайнер.

Образ першої леді України Олени Зеленської також неоднозначний, кажуть експерти.

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"Якщо говорити про сам крій, то такий кареподобний крій був характерний для українських сорочок у багатьох регіонах. Тобто ніякої крамоли тут немає. Але традиційно він був трохи іншим: в цьому випадку декольте занадто глибоке і не зовсім правильно розташований декор. Якби трохи змінити пропорції та орнамент, то це цілком могла бути традиційна гуцульська, буковинська сорочка. На початку 20 століття такий тип крою був популярним у багатьох регіонах, - відзначила Косміна.

Хто створив вишиванки для президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської

Цього року президент і перша леді постали перед нами у вишиванках українського бренду ARTEMKLIMCHUK, які були створені спеціально на замовлення.

Сорочки створювалися за старовинними зразками оригінальних вишиванок, знайдені в музейних архівах Дніпропетровської області.

Для Володимира Зеленського був обраний популярний у Східній Європі в XIX столітті крій "косоворотка", розповіли дизайнери.

Для Олени Зеленської бренд також створив вишиванку за мотивами старовинного зразка, додавши квадратний виріз, прикрашений квітковим візерунком майстром з вишивки Русланом Панчуком.

"Під час створення вишиванки для Володимира, за основу ми взяли національний костюм Дніпропетровського регіону. Для Сходу України бічний розріз на сорочці був широко поширеним елементом. Він був дуже популярний в XIX столітті, але втратив свою актуальність. Також ми використовували традиційні орнаменти регіону і характерний виріз на сорочці для жінок квадратної форми. Ми стилізували трохи візерунки, вишили їх хрестиком і ретязем, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях", – розповів дизайнер Артем Климчук.

Не перший скандал з вишивками

Минулого року святкові фото Володимира та Олена Зеленських оприлюднені з нагоди Дня вишиванки також стали приводом для скандалу в соцмережах.

Тоді президентське подружжя виклало свій знімок в національних костюмах, створеному українським брендом ETNODIM. Коли сама компанія похвалилася цим фактом, то у відповідь отримала хвилю негативу від інтернет-користувачів.