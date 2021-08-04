Чудовий порятунок: на Тернопільщині бабуся випала з 5-го поверху і повисла на мотузках для білизни

Рятувальники успішно провели операцію з надання допомоги бабусі / Скріншот відео ДСНС

У місті Теребовля Тернопільської області 81-річна пенсіонерка випала з балкона 5-поверху і під час падіння змогла зачепитися за мотузки, які були натягнуті її сусідами на поверх нижче. Про інцидент рятувальникам повідомили очевидці, які прибули на місце події і провели дії з порятунку бабусі. Вона перебуває під наглядом медичних працівників.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, інцидент стався 3 серпня е місті Теребовля. Місцева мешканка, якій 81 рік, випала з балкона 5-го поверху. При падінні вона зачепилася за мотузки, які були натягнуті на 4-му поверсі її сусідами для сушіння білизни.

Надзвичайників викликали очевидці події. По прибуттю були розпочаті заходи з порятунку бабусі. Один з рятувальників підтримував потерпілу, щоб вона не впала, а інші провели установку висувних сходів і дісталися до жінки.

Бабусю успішно зняли на балкон і передали працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Запоріжжі боєць Нацгвардії врятував 2-річну дівчинку. Дитина пішла на пошуки мами і перебувала в прочиненому вікні. Військовий, який випадково проходив повз, побачив дівчинку, схопився за кондиціонер і дістався до вікна, щоб утримати дитину від падіння.