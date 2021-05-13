Диво з див: почали "воскресати" бджоли, що загинули у вантажівці Укрпошти

На офіційному каналі Укрпошти в YouTube з'явилося відео того, як нібито загиблі напередодні у вантажівці бджоли почали оживати і недвозначно дзижчати.
Скандал з масовою смертю бджіл у вантажівці Укрпошти отримав продовження. Виявляється, частина комах зуміла ожити. Про це розповів голова держкомпанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.
А на сайті пошти навіть з'явилося відео підтвердження "Воскресіння" закарпатських бджіл.
"Вчора, практично всі ЗМІ повідомили, що з вини Укрпошти загинуло 8 мільйонів бджіл. Окрема тема - хто встиг порахувати їх трупи (8 мільйонів секунд = 92 дні) і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування. Важливо інше - сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли, і це не жарт", ‒ написав він.
"Так що, якщо кому що треба воскресити, я не знаю ‒ віру в світле майбутнє, економіку України або щось ще - звертайтеся", ‒ зіронізував Смілянський.
Як розповіли в пресслужбі Укрпошти, в 118 ящиках з 300, які прибули в Іршавське відділення, всі бджоли виявилися живими.
"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, ймовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Як повідомив 12 травня журналіст каналу СТБ Віталій Глагола з посиланням на бджолярів - під час перевезення в вантажівці Укрпошти загинули 8 мільйонів бджіл, яких відправили із Закарпатської області.
- Як запевняють ймовірні постраждалі, напередодні вони вислали матки, бджіл і розплід з Іршави до Виноградова. 11 травня бджіл комах знайшли мертвими в Ужгороді.
- Працівники Укрпошти нібито везли бджіл у вантажівці Hyundai без запасів кисню і відсіків для провітрювання.