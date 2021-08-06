Дивом ніхто не загинув: у Києві дівчина за кермом BMW на шаленій швидкості влетіла в два кіоски

Аварія в Києві / Обозреватель

У Києві рано вранці, 6 серпня, водій позашляховика не впоралася з керуванням і знесла МАФи з квітами і сигаретами в районі Позняків. Аварія пройшла без постраждалих.

Як пишуть ЗМІ, жінка, яка перебувала за кермом, відмовилася проходити тест на сп'яніння. Подія сталася близько 06:00 на вулиці Олександра Мишуги.

"Ранок почався з квітів, кави і сигарет. Дівчина за кермом елітного авто знесла два МАФи", - написали в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Удар був такої сили, що рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій довелося деблокувати учасників аварії з салону.

На місці працювали співробітники правоохоронних органів, з'ясовуючи всі деталі автопригоди.

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За даним фактом поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів або іншого майна) та ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

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