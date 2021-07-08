ПВК з ветеранів АТО: засновник Blackwater планував створити в Україні приватну армію

Бійці АТО на Донбасі / Reuters

Приватну армію, що складається з ветеранів Антитерористичної операції, планував створити в Україні засновник американської приватної військової компанії Blackwater (Academi) Ерік Прінс.

У 2020 році Прінс розглядав ідею інвестицій у відповідний проект на $10 млрд, пише видання Time з посиланням на сім різних джерел.

"Згідно інтерв'ю з близькими соратниками і конфіденційним документам, що розкриває його амбіції, Прінс сподівався найняти українських ветеранів бойових дій в приватну військову компанію", - зазначає видання.

Як йдеться в матеріалі, Прінс планував побудувати завод з виробництва боєприпасів і створити консорціум аерокосмічних і авіаційних підприємств, який, за його словами, зможе конкурувати з "такими, як Boeing і Airbus". Також однією з його ідей було взяти під контроль підприємство Мотор Січ.

Крім того, Прінс почав шукати вихід на українську владу і зустрівся з зараз вже екс-радником президента Ігорем Новіковим. Однак у Києві з'явилися побоювання через те, що Прінс співпрацював з екс-нардепом Андрієм Артеменком і позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, якого США назвали російським агентом.

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читайте також"Агент НАБУ" оцінив підозри СБУ у створенні ПВК разом з Семенченком

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.

Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування- "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.