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ЦВК зареєструвала нардепом можливого організатора "референдуму за ДНР"

28 квітня 2021, 11:00

Аксьонов почне виконувати свої повноваження, після того, як складе присягу в стінах парламенту. Рішення про реєстрацію Аксьонова нардепом ухвалили одноголосно.

Андрій Аксьонов
Андрій Аксьонов переміг на довиборах в Раду в окрузі №50/ Фото mrd.gov.ua

Центральна виборча комісія України зареєструвала народним депутатом Андрія Аксьонова. Він переміг на довиборах у Раду в окрузі №50.

Як говориться в постанові на сайті ЦВК, зареєстрованому нардепу мають видати тимчасове посвідчення встановленого зразка.

"Центральна виборча комісія постановляє зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50", – йдеться у документі.

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Аксьонов почне виконувати свої повноваження, після того, як складе присягу в стінах парламенту. Рішення про реєстрацію Аксьонова нардепом ухвалили одноголосно.

Андрій Аксьонов - 1971 року народження – проживає в селищі міського типу Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Безпартійний, висувався від політичної партії Порядок.

Як повідомляв Главред:

  • Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський заявив, що в 2014 році Аксьонов нібито сприяв організації в Добропіллі "референдуму" про самовизначення "Донецької народної республіки".
  • Також, за даними Казанського, у Аксьонова подвійне громадянство - України та Російської Федерації.
  • Перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що якщо підтвердиться наявність російського громадянства у Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах до Верховної Ради в окрузі №50 в Донецькій області, то на ситуацію повинна реагувати Центральна виборча комісія і парламент.
  • 30 березня голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що спецслужба знає, що у Аксьонова є паспорт громадянина РФ. За словами Баканова, з Аксьоновим "працюють". Глава СБУ додав, що не варто переживати.
  • Згодом, як повідомляє Радіо Свобода, в СБУ заявили, що не мають даних, чи є у новообраного нардепа російський паспорт. Йому не повідомляли про підозру у вчиненні правопорушення.
Верховна Рада ЦИК вибори в Україні Андрій Аксьонов
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