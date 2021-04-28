ЦВК зареєструвала нардепом можливого організатора "референдуму за ДНР"

Андрій Аксьонов переміг на довиборах в Раду в окрузі №50/ Фото mrd.gov.ua

Центральна виборча комісія України зареєструвала народним депутатом Андрія Аксьонова. Він переміг на довиборах у Раду в окрузі №50.

Як говориться в постанові на сайті ЦВК, зареєстрованому нардепу мають видати тимчасове посвідчення встановленого зразка.

"Центральна виборча комісія постановляє зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50", – йдеться у документі.

Аксьонов почне виконувати свої повноваження, після того, як складе присягу в стінах парламенту. Рішення про реєстрацію Аксьонова нардепом ухвалили одноголосно.

Андрій Аксьонов - 1971 року народження – проживає в селищі міського типу Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Безпартійний, висувався від політичної партії Порядок.

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