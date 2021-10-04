COVID-19 може сповільнитися в деяких регіонах: лікарка пояснила, яким регіонам України пощастить

Передусім щеплення повинні отримати ті, хто не перехворів на COVID-19, заявила Алла Мироненко / Фото Reuters

Кожна наступна хвиля захворюваності на коронавірус не несе серйозної загрози для тих, хто перехворів на COVID-19 або прищепився, заявила доктор медичних наук, лікар-вірусолог Алла Мироненко.

За її словами, під час першої хвилі восени минулого року хворіли одні, під час другої весни хворіли вже інші люди. Тепер залишилися ті, хто не хворів і не вакцинувався. Саме ці люди зараз і хворіють на коронавірус, сказала Мироненко в коментарі виданню Obozrevatel.

Вона зазначила, що швидкість поширення коронавірусу в тому чи іншому регіоні прямо залежатиме від кількості жителів, які перехворіли на COVID-19 або вакцинованих. Такі люди при будь-якому штамі цього вірусу мають великі шанси не потрапити в лікарню.

"Не рахуємотих, хто перехворів і прищепився. Передусім треба прищеплювати тих, хто не хворів. Ті, хто перехворів, зараз вже не захворіють, принаймні, в лікарню вони не потраплять, оскільки вони мають базовий імунітет, організм вже стикався зі збудником", – підкреслила медик.

Вона додала, що ця теза вірна в застосуванні до будь-якого штаму коронавірусу, зокрема, Дельта-штаму.

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"У людини є антитіла. Вони можуть повністю або частково пов'язувати вірус, але тяжкість перебігу хвороби буде мінімальна, навіть якщо людина інфікується", – пояснила Мироненко.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 4 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 821 жителя країни. За минулі 24 години було госпіталізовано 2 092 людини; летальних випадків - 114; одужали - 1 116 осіб.

Станом на 3 жовтня п'ять областей України за індикаторними показниками МОЗ відповідали "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов заявив, що якщо влада запровадить локдаун через епідемію коронавірусу з істотним запізненням, то на Україну чекає надмірна смертність і збільшення летальності.