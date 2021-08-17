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COVID-19 наступає на Україну: вчені заявили про погіршення ситуації у Києві і 15 регіонах країни

17 серпня 2021, 15:23

Лікарняні ліжка з киснем і реанімаційні ліжка вже заповнені пацієнтами з COVID-19 на 10% і 15%, стверджує Юрій Ганіченко.

коронавірус
Показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом вже на чверть перевищують кількість виписок - експерт / Фото Reuters

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні погіршується. Лікарняні ліжка з киснем і реанімаційні ліжка заповнені на 10% і 15%. Негативна тенденція спостерігається в 16 регіонах країни, серед яких Київ, Київська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Закарпатська та інші області. Показники госпіталізації вже на чверть перевищують кількість виписок. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Як розповів експерт під час онлайн-брифінгу, погіршення картини захворюваності спостерігається в 16 регіонах країни, серед яких столиця Київ, Київська область і низка інших регіонів.

У яких областях погіршується ситуація з COVID-19

  • Дніпропетровська область
  • Харківська область
  • Чернівецька область
  • Житомирська область
  • Київ
  • Київська область
  • Запорізька область
  • Миколаївська область
  • Львівська область
  • Хмельницька область
  • Івано-Франківська область
  • Рівненська область
  • Чернігівська область
  • Полтавська область
  • Закарпатська область
  • Вінницька область

Крім того, як стверджує фахівець, ситуація погіршується також у Черкаській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

За його словами, лікарняні ліжка з киснем і реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з COVID-19 на 10% і 15%.

"Це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року, коли було плато перед весняною хвилею", - сказав Ганіченко.

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Також він додав, що показники госпіталізації вже на чверть перевищують кількість виписок.читайте такожЛікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу Дельта

"Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється. За тиждень додатково вже 16% пацієнтів потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння - минулого тижня зростання було в 9%", - підкреслив Юрій Ганіченко.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок вівторка, 17 серпня, за минулу добу було зареєстровано 890 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Захворіла 81 дитина та 10 медичних працівників.

В РНБО заявляли, що новий спалах COVID-19 в Україні може статися вже у вересні - початку жовтня. Можливий сплеск пов'язують з циркуляцією штаму коронавірусу Дельта. У зв'язку з цим у відомстві виступають за посилення контролю над карантином і масочним режимом.

Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко попереджав про те, що вакцинація не є гарантією від зараження штамом Дельта і нагадав, що вакцини з'явилися до того, як була виявлена нова варіація коронавірусу.

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