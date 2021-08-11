COVID-19 рвонув уперед: за добу в Україні поставили понад тисячу нових діагнозів

Коронавірус у Києві заразив за добу 186 людей / Фото УНІАН

Станом на ранок середи, 11 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 122 жителів країни. Зокрема захворіли 54 дитини і 31 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 648 осіб; летальних випадків - 25; одужали 1160 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 261 354 людини;

одужали - 2 193 752 людини;

летальних випадків - 53 149;

проведено ПЛР-тестів - 11 582 812.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 11 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

У Києві після вакцинації від коронавірусу померла 50-річна жінка. Їй вкололи перше щеплення. Вона захворіла в той же день, коли прищепилася від коронавірусу.

Американські вчені виявили новий штам коронавірусу Йота або B. 1.526. Він може підвищити рівень смертності від інфекції на 62-82% серед літніх людей. Вперше штам Йота виявили у жителя Нью-Йорка в листопаді 2020 року. Пізніше цей варіант зафіксували у всіх 52 штатах США, а також у 27 країнах світу.

Лікар зі штату Луїзіана в США Джо Кантер назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта. За його словами, ознаки індійського штаму COVID-19 можна легко сплутати із сезонною алергією. Зокрема, вакциновані від коронавірусу люди, які отримали позитивний результат на COVID-19, повідомляли про чхання як про симптом хвороби.