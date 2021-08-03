COVID-19 в Україні не вщухає: за добу 827 нових випадків - в 3 рази більше, ніж за минулі 24 години

Найбільше нових прецедентів COVID-19 зафіксовано у Києві, а також у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях
Коронавірус в Україні за минулу добу, 2 серпня, було виявлено у 827 осіб. Захворіло 68 дітей та 26 медичних працівників. Госпіталізовано 334 людини. Загинуло від коронавірусу 26 осіб.
Згідно з даними МОЗ на ранок вівторка, 3 серпня, за минулі 24 години на території України встановлено 827 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше заражень у Києві (198), а також Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровський (53) та Харківській (49) областях.
Коронавірус в Україні - дані на 3 серпня
- Госпіталізовано 334 людини
- Загинуло 26 людей
- Одужало 533 людини
Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу
- ПЛР-тести - 19 946
- ІФА - 8 229
- Експрес – тести - 11 447
Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час
- Кількість хворих - 2 254 361 людей
- Одужало - 2 187 703 людини
- Загинули - 52 981 людина
- Число ПЛР-тестів - 11 424 130.
Де найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
- Київ – 198
- Донецька область – 65
- Одеська область – 62
- Дніпропетровська область – 53
- Харківська область – 49
Коронавірус в Україні
За попередню добу, 1 серпня, було встановлено 256 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 473 людини, що заразилися вірусом.
У МОЗ заявляли, що у Закарпатській та Хмельницькій областях вже перевищено рівень госпіталізацій. Однак Україна, як і раніше, знаходиться в зеленій зоні карантину.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що наразі в Україні не фіксується нового спалаху COVID-19. Ситуація із захворюваністю стабільна. Однак у Києві, Харківській та Луганській областях ситуація ускладнюється.