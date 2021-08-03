COVID-19 в Україні не вщухає: за добу 827 нових випадків - в 3 рази більше, ніж за минулі 24 години

В Україні за добу захворіли 68 дітей і 26 медпрацівника / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу, 2 серпня, було виявлено у 827 осіб. Захворіло 68 дітей та 26 медичних працівників. Госпіталізовано 334 людини. Загинуло від коронавірусу 26 осіб.

Згідно з даними МОЗ на ранок вівторка, 3 серпня, за минулі 24 години на території України встановлено 827 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше заражень у Києві (198), а також Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровський (53) та Харківській (49) областях.

Коронавірус в Україні - дані на 3 серпня

Госпіталізовано 334 людини

Загинуло 26 людей

Одужало 533 людини

Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу

ПЛР-тести - 19 946

ІФА - 8 229

Експрес – тести - 11 447

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час

Кількість хворих - 2 254 361 людей

Одужало - 2 187 703 людини

Загинули - 52 981 людина

Число ПЛР-тестів - 11 424 130.

Де найбільше випадків COVID-19 за минулу добу

Київ – 198

Донецька область – 65

Одеська область – 62

Дніпропетровська область – 53

Харківська область – 49

Коронавірус в Україні

За попередню добу, 1 серпня, було встановлено 256 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 473 людини, що заразилися вірусом.

У МОЗ заявляли, що у Закарпатській та Хмельницькій областях вже перевищено рівень госпіталізацій. Однак Україна, як і раніше, знаходиться в зеленій зоні карантину.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що наразі в Україні не фіксується нового спалаху COVID-19. Ситуація із захворюваністю стабільна. Однак у Києві, Харківській та Луганській областях ситуація ускладнюється.