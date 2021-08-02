COVID-19 в Україні вщух: за минулу добу зафіксовано 265 нових випадків

В Україні за минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 385 осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулі 24 години виявили у 256 осіб. Найбільше прецедентів добових заражень зафіксовано у Києві (62) Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) і Харківській областях (17). Госпіталізовано 385 осіб. Одужали 176 людей. Загинули 4 людини.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за добу, 1 серпня, в Україні встановлено 265 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Заразилися інфекцією 11 дітей, а також 1 медичний працівник.

Коронавірус в Україні - дані на 2 серпня

Госпіталізовано 385 осіб

Загинули 4 людини

Одужало 176 осіб

Кількість тестів на COVID-19 за минулі 24 години

ПЛР-тести - 8 854

ІФА - 1 776

Експрес-тести - 6 417

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час

Кількість хворих - 2 253 534 людини

Одужало - 2 187 170 осіб

Загинули - 52 955 осіб

Число ПЛР-тестів - 11 404 184.

Найбільше по країні за останню добу заразилися у Києві – 62 випадки, у Одеській області – 30 прецедентів, у Тернопільській області – 30 випадків, у Вінницькій області – 21 прецедент і у Харківській області – 17 випадків.

Коронавірус в Україні

За 31 липня, в Україні було діагностовано 484 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовані 473 людини.

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У МОЗ повідомляли, що Україна, як і раніше, знаходиться в зеленій зоні карантину. У Закарпатській та Хмельницькій областях перевищено рівень госпіталізацій.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін стверджував, що в Україні немає нового спалаху епідемії COVID-19. Картина захворюваності залишається стабільною. Однак у Києві, Харківській та Луганській областях спостерігається "загрозлива тенденція".