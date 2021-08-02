УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

COVID-19 в Україні вщух: за минулу добу зафіксовано 265 нових випадків

2 серпня 2021, 09:02

Найбільше заражень коронавірусом встановлено у Києві, а також Одеській, Тернопільській, Вінницькій та Харківській областях.

Коронавірус, швидка
В Україні за минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 385 осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулі 24 години виявили у 256 осіб. Найбільше прецедентів добових заражень зафіксовано у Києві (62) Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) і Харківській областях (17). Госпіталізовано 385 осіб. Одужали 176 людей. Загинули 4 людини.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, за добу, 1 серпня, в Україні встановлено 265 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Заразилися інфекцією 11 дітей, а також 1 медичний працівник.

Коронавірус в Україні - дані на 2 серпня

  • Госпіталізовано 385 осіб
  • Загинули 4 людини
  • Одужало 176 осіб
false

Кількість тестів на COVID-19 за минулі 24 години

  • ПЛР-тести - 8 854
  • ІФА - 1 776
  • Експрес-тести - 6 417

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час

  • Кількість хворих - 2 253 534 людини
  • Одужало - 2 187 170 осіб
  • Загинули - 52 955 осіб
  • Число ПЛР-тестів - 11 404 184.

Найбільше по країні за останню добу заразилися у Києві – 62 випадки, у Одеській області – 30 прецедентів, у Тернопільській області – 30 випадків, у Вінницькій області – 21 прецедент і у Харківській області – 17 випадків.

Коронавірус в Україні

За 31 липня, в Україні було діагностовано 484 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовані 473 людини.

Реклама

У МОЗ повідомляли, що Україна, як і раніше, знаходиться в зеленій зоні карантину. У Закарпатській та Хмельницькій областях перевищено рівень госпіталізацій.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін стверджував, що в Україні немає нового спалаху епідемії COVID-19. Картина захворюваності залишається стабільною. Однак у Києві, Харківській та Луганській областях спостерігається "загрозлива тенденція".

новини України коронавірус в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «COVID-19 в Україні вщух: за минулу добу зафіксовано 265 нових випадків». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Рот закрила - сиджу": Полякова відверто розповіла про свої екстравагантні витівки"Рот закрила - сиджу": Полякова відверто розповіла про свої екстравагантні витівки Представниця розкрила реальну ситуацію зі здоров'ям МакЅимПредставниця розкрила реальну ситуацію зі здоров'ям МакЅим Посухи як в Іспанії чи в Ізраїлі: експерти дали похмурий прогноз щодо зміни українського кліматуПосухи як в Іспанії чи в Ізраїлі: експерти дали похмурий прогноз щодо зміни українського клімату Гороскоп для Діви на серпень 2021: в яких сферах життя гарантований успіхГороскоп для Діви на серпень 2021: в яких сферах життя гарантований успіх Свистопляска з "непереможними" ракетами, або Запах катастрофиСвистопляска з "непереможними" ракетами, або Запах катастрофи

Останні новини

15:18

День Марії Магдалини 2021: дата і традиції свята

15:17

Українка Черкасова завоювала бронзу Олімпіади-2020 у вільній боротьбі Відео

15:15

Завезли з Росії: штам COVID-19 "Дельта" неймовірно швидко буяє в Китаї

15:01

Видалення зубів мудрості може несподівано "прокачати" одну приємну здатність організму Відео

14:53

Майже гола Кайлі Дженнер обмазала груди золотою фарбою і викликала фурор

Реклама
14:49

Смерть голови Білоруського дому в Україні: у поліції назвали головні версії Відео

14:25

Як жити довше: ця проста і безкоштовна щоденна звичка збільшує тривалість життя Відео

14:12

Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: 13-річний підліток був п'яний Відео

14:00

Патрульний скоїв ДТП на Хмельниччині: загинула сім'я з маленькою дитиною Відео

13:56

Суду зірвало дах: сильний вітер у Первомайську зніс частину покрівлі будівлі та розніс документи Відео

13:38

У Мінфіні заявили про ефективність програми президента "Доступні кредити 5-7-9%"

13:37

Діма Монатік вперше пояснив розрив зі співачками Lida Lee і Nino Basilaya

13:36

На 8-му році війни Укрзалізниця виплатила Ощадбанку Росії $131 млн – ЗМІ

13:35

Українців поманили виплатами на дітей до 150 тисяч: у чому суть реформи

13:31

Атака потужного циклону: українців попередили про грозові зливи та шквали з градом Відео

13:20

Вчені дізналися, у яких батьків маленькі діти сплять довше Відео

13:09

Фронтмен Kadnay йде на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнути: у Запоріжжі торговка на ринку запльовувала овочі Відео

12:49

Paramount найняв нових сценаристів для перезапуску Черепашок-ніндзя

12:44

Дичина в Запоріжжі: зграя собак на смерть загризла жінку прямо на вулиці

Реклама
12:39

"Це моя земля - вона ніколи не буде російською": Зеленський пообіцяв повернення Криму в Україну Відео

12:29

Пара була безплідною, поки не перестала їсти один продукт: вражаюча історія Відео

12:22

"Мамасіта": дівчина Андрія Богдана зухвало зігнулася у відвертому вбранні

12:03

Укрзалізниця почала активну фазу "Великого будівництва" на кордоні з ЄС

11:50

"Гоміки з Москви понаїхали": кримчанин жорстко послав непроханого гостя з РФ Відео

11:35

Експерт розповів, чому все більше і більше українців будуть їхати на заробітки в ЄС Відео

11:22

МакЅим в реанімації почала самостійно дихати і сідати

11:09

Melovin запропонував звернутися до психотерапевта всім, хто не підтримує ЛГБТ

11:04

Скандал і ганьба перед Заходом: експерт розповів, до чого призведе скандал з Чаусом Відео

10:57

Наступний штам коронавірусу вбиватиме одного з трьох людей: що думають вчені Відео

10:47

"Операція з ліквідації": за Шишовим було стеження, поліція про це знала – Білоруський дім Відео

10:25

Залишимося без грошей та підтримки: чим Україні загрожує скандал навколо екссудді Чауса

10:24

"Подарунок до Дня Незалежності": Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ Відео

10:10

Названо шість способів смачно і здорово приготувати огірки і це не салат: що з ними робити Відео

10:06

Чи можна брати шлюб на Успіння Пресвятої Богородиці: пора весіль і народні традиції

09:59

Били людей заради розваги: у Києві затримали банду малолітніх гопників

09:52

Під Житомиром п'яний хлопець вбив батька і врізався на авто з маленькими дочками в стовп Відео

09:35

Вихідні в серпні 2021: коли і скільки відпочиваємо на День Незалежності

09:27

Дорога України у НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку Києва Відео

09:12

COVID-19 в Україні не вщухає: за добу 827 нових випадків - в 3 рази більше, ніж за минулі 24 години

Реклама
09:01

У Києві знайшли повішеним зниклого напередодні главу Білоруського дому

08:48

Україну накриє потужний шторм: які регіони в небезпеці Відео

07:56

"Зараза не зникне": у Раді попередили про новий локдаун і назвали терміни Відео

07:45

У пошуках кращого життя: чому українці активно їдуть за кордон Погляд

07:20

Провал сценарію РФ щодо Донбасу: у Кравчука заявили про небезпеку діалогу України у Білорусі Відео

07:17

Удар дощів з грозами: в Україну примчало похолодання до +19

07:01

На волосині від смерті: астролог розповів, чи виживе співачка МакЅим

06:30

Чому справа Чауса не стане Вотергейтом для Зеленського Погляд

06:02

"Як вам спека?": Маша Полякова без білизни похвалилася мереживним вбранням

05:28

Нова військова операція Росії проти України: політик розкрив плани Кремля Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти