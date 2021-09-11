COVID-хворих все більше: за добу в Україні виявили 3 869 інфікованих

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 11 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3869 жителів країни. Зокрема, захворіли 387 дітей і 76 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 102 людини; летальних випадків - 69; одужали 1 738 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 314 423 людини;

одужали - 2 220 611 осіб;

летальних випадків - 54 320;

проведено ПЛР-тестів - 12 250 193.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 11 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 10 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 615 жителів країни. Було госпіталізовано 1 056 осіб; летальних випадків - 76 (днем раніше було 61); одужали 1 310 осіб.

В Україні працюють над змінами до адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, у країні запровадять "жовту" зону, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Згідно з прогнозами вчених, істотне погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується в кінці жовтня - на початку листопада. Зараз обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки передчасно.