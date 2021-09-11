COVID-хворих все більше: за добу в Україні виявили 3 869 інфікованих

В Україні зафіксували 3869 нових підтверджених випадків коронавірусу. Різними методами зробили близько 65 тисяч тестів. Серед заражених - ще 387 дітей.
Станом на ранок суботи, 11 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3869 жителів країни. Зокрема, захворіли 387 дітей і 76 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 102 людини; летальних випадків - 69; одужали 1 738 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 314 423 людини;
- одужали - 2 220 611 осіб;
- летальних випадків - 54 320;
- проведено ПЛР-тестів - 12 250 193.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок п'ятниці, 10 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 615 жителів країни. Було госпіталізовано 1 056 осіб; летальних випадків - 76 (днем раніше було 61); одужали 1 310 осіб.
В Україні працюють над змінами до адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, у країні запровадять "жовту" зону, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Згідно з прогнозами вчених, істотне погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується в кінці жовтня - на початку листопада. Зараз обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки передчасно.