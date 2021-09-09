COVID-паспорт для подорожей до ЄС буде тимчасовим: у МОЗ назвали термін дії документа

Сертифікати вакцинації від COVID-19 оформляються в застосунку Дія / УНІАН

COVID-сертифікат, який потрібен для подорожей до країн Євросоюзу, та внутрішній "коронавірусний паспорт", діятимуть 1 рік з моменту проходження повного курсу вакцинації. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Під час свого інтерв'ю у четвер, 9 вересня, він розповів про те, що наразі внутрішній сертифікат видають на 6 місяців. Через півроку треба буде завантажити новий документ. Українці отримають внутрішній і міжнародний COVID-паспорти терміном на 1 рік після того, як пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусу.читайте такожCOVID-паспорти для подорожей з України до Європи: як оформити сертифікат в Дії

"Внутрішній сертифікат наразі видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати видаватимуться на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", - підкреслив Ігор Кузін.

Відкриття кордонів Євросоюзу для України

Посли країн ЄС 14 липня схвалили внесення України до списку "зелених" держав, ситуація із захворюваністю на COVID-19 в яких дозволяє громадянам цих країн відвідувати Європу з метою туризму.

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15 липня громадянам України офіційно дозволили в'їжджати до Європи для подорожей. Однак кожна країна самостійно вирішує, чи вносити Україну до національного "зеленого" списку. Підставою для в'їзду може бути негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації. Київ самостійно домовляється щодо цього питання з іншими державами.

19 серпня в МОЗ заявили, що ЄС визнав українські COVID-сертифікати і відкриває свої кордони для України. На цій підставі українці знову зможуть вільно подорожувати Європою.

З 20 серпня Євросоюз підключив українські сертифікати до європейської сертифікаційної системи, після чого Брюссель офіційно став приймати українські COVID-паспорти.