COVID-паспорти для подорожей з України до Європи: як оформити сертифікат в Дія

Внутрішній COVID-сертифікат стане в нагоді на випадок посилення карантину в Україні / додаток ДІЯ

Громадяни України вже можуть отримати COVID-сертифікат, який стане в нагоді для спрощення умов поїздок до країн Євросоюзу. Документ генерується в додатку Дія. Для українців будуть доступні два сертифікати - внутрішній і зовнішній. Наразі з функцією можуть виникнути певні складнощі, оскільки додаток оновлюється.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу у п'ятницю, 20 серпня, пояснив, як українці можуть отримати COVID-сертифікат (паспорт, - ред.) у додатку Дія.

Як оформити COVID-сертифікат в Дія

Насамперед потрібно завантажити і встановити додаток. Після запуску програми заходимо в розділ Послуги.

Далі відправляємо запит до реєстру для формування сертифіката. Особиста медична інформація не відображатиметься без запиту та електронного підпису.

Чи потрібно підписувати документ

Міністр Федоров зазначає, що для того, щоб підписати документ, не треба кудись звертатися. Підпис можна зробити в додатку.

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"Не потрібно з електронним підписом ходити до держорганів. Ви можете згенерувати підпис у Дії. Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати декілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає декілька секунд і Ви отримуєте підпис", - зазначив він.

Проблеми з отриманням COVID-сертифіката

У самому додатку зазначено, що послуга COVID-сертифікат наразі знаходиться в стадії розробки. За словами Федорова, відомості в додатку оновлюються, а формування документів може зайняти певний час.

"Є певні технічні речі.. додаток оновлюється і це може зайняти декілька годин або декілька днів...це залежить від Google, Apple... ще потрібно декілька днів, щоб додаток оновився", - зазначив міністр.

Українцям буде доступно два COVID-сертифікати

Громадяни України зможуть скористатися двома коронавірусними сертифікатами - міжнародним і внутрішньоукраїнським. Один буде для подорожей, другий для користування на території української держави.читайте такожУкраїнцям офіційно відкрили дорогу до Європи: Євросоюз визнав COVID-паспорти України

"Ми хочемо бути першими у всьому і тому у нас генерується не один ковідний сертифікат, а два. Один для того, щоб подорожувати за межі нашої країни, до Європейського Союзу, а інший сертифікат внутрішній", - сказав Федоров.

Чи є в міжнародному COVID-сертифікаті фото

Міністр Федоров розповів, що в коронавірусному сертифікаті, який стане в нагоді для поїздок за кордон, більше медичної інформації, тому там немає фотографії.

"Там немає фото. Такі стандарти технічної документації ЄС", - сказав він.

А ось у внутрішньому сертифікаті менше медичної інформації і є фотографія. Документи можна буде перевірити через QR-код.

Внутрішній COVID-сертифікат на випадок посилення карантину

Внутрішній коронавірусний паспорт знадобиться у разі посилення карантину.

"Якщо з'явиться ситуація, де потрібен буде COVID-сертитфікат всередині країни, не потрібно буде показувати паспорт або інший документ громадянина України. Тому що у внутрішньому сертифікаті буде фото", - підкреслив Михайло Федоров.

COVID-сертифікат для поїздок до Європи

Євросоюз 19 серпня офіційно визнав українські COVID-паспорти. Українці зможуть подорожувати Європою без обмежень, як це було до пандемії коронавірусної інфекції. Документи України прирівняли до аналогічної європейської документації.

В ЄС заявили, що документи України щодо COVID-19 прийматимуться вже з 20 серпня. Вони підключені до європейської сертифікаційної системи.