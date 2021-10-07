COVID-статистика в Україні погіршується: за добу - понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу 15 125 громадян отримали позитивний тест на коронавірус. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях.
Станом на ранок четверга, 7 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 125 жителів країни. Зокрема, захворіла 1421 дитина і 341 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 541 осіб; летальних випадків - 314 (добою раніше було 320); одужали - 4 380 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 802 випадки;
- Вінницька область - 222 випадки;
- Волинська область - 407 випадків;
- Дніпропетровська область - 1042 випадки;
- Донецька область - 985 випадків;
- Житомирська область - 703 випадки;
- Закарпатська область - 209 випадків;
- Запорізька область - 742 випадки;
- Івано-Франківська область - 428 випадків;
- Київська область - 494 випадки;
- Кіровоградська область - 99 випадків;
- Луганська область - 495 випадків;
- Львівська область - 1130 випадків;
- Миколаївська область - 236 випадків;
- Одеська область - 1059 випадків;
- Полтавська область - 368 випадків;
- Рівненська область - 576 випадків;
- Сумська область - 674 випадки;
- Тернопільська область - 612 випадків;
- Харківська область - 1168 випадків;
- Херсонська область - 488 випадків;
- Хмельницька область - 559 випадків;
- Черкаська область - 507 випадків;
- Чернівецька область - 672 випадки;
- Чернігівська область - 448 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 497 643 людини;
- одужали - 2 277 762 людини;
- летальних випадків - 57 840;
- проведено ПЛР-тестів - 13 111 389.
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Коронавірус в Україні
Штам Дельта практично витіснив інші штами інфекції. Приблизно 98-99% хворих по всьому світу інфіковані саме цим варіантом коронавірусу. Через нього зростає і захворюваність в Україні. Вчений-біохімік, професор, академік НАН України Сергій Комісаренко розкрив головні особливості індійського штаму коронавірусу. За його словами, головна небезпека Дельта-штаму у його "чіпкості" та дуже швидкому розмноженні в організмі людини.
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