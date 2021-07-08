"Дам у зуби": "слуга народу" Верещук накинулася на Шуфрича після скандалу в прямому ефірі

Нестор Шуфрич влип у новий скандал / УНІАН

Народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук поскандалила в прямому ефірі з нардепом від Опозиційної платформи - За життя Нестором Шуфричем.

Інцидент стався в студії каналу Україна 24 в ході дискусії між учасниками передачі.

Зазначимо, що після слів Шуфрича на адресу Верещук, "слуга народу" попросила його вести дискусію коректно.

У відповідь Шуфрич опустився до хамства і попросив колегу з СН "не верещати".

"Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красива прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю", - заявив він.

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Верещук не залишила це без відповіді і закликала Шуфрича поводитися коректно.

"Просто візьміть себе в руки і не стеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я Ваше прізвище ніколи не обіграю", - відповіла вона.

Відзначимо, що пізніше в Telegram-каналі Верещук пригрозила Шуфричу "дати в зуби", якщо він буде і надалі дражнити її прізвище.

"Він опустився до того, що став принижувати мене, використовуючи моє ім'я. Мушу публічно попередити пана Шуфрича і подібних йому "джентельменів": ще раз так зробите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби", - написала Верещук.

Додамо, що на погрози Верещук відреагував Шуфрич. Для нього заява Верещук стала повною несподіванкою

"Нехай підійде і дасть", - прокоментував Шуфрич загрозу Верещук PavlovskyNEWS.

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Нагадаємо, раніше між Шуфричем і керівником закарпатської організації Слуги народу Миколою Тищенком виник словесний конфлікт через склад міжпарламентської групи дружби України та Угорщини. "Коля, ну який ти Угорський, ти ж Оболонський", ‒ звернувся до Тищенка з трибуни уродженець Закарпаття Шуфрич.

Крім того, в залі раді Шуфрич поскандалив зі "слугою народу" через заклик "мати яйця".