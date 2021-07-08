УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дам у зуби": "слуга народу" Верещук накинулася на Шуфрича після скандалу в прямому ефірі

8 липня 2021, 14:09

Нестор Шуфрич попросив Ірину Верещук "не верещати" в прямому ефірі.

Шуфрича
Нестор Шуфрич влип у новий скандал / УНІАН

Народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук поскандалила в прямому ефірі з нардепом від Опозиційної платформи - За життя Нестором Шуфричем.

Інцидент стався в студії каналу Україна 24 в ході дискусії між учасниками передачі.

Зазначимо, що після слів Шуфрича на адресу Верещук, "слуга народу" попросила його вести дискусію коректно.

У відповідь Шуфрич опустився до хамства і попросив колегу з СН "не верещати".

"Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красива прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю", - заявив він.

Реклама

Верещук не залишила це без відповіді і закликала Шуфрича поводитися коректно.

"Просто візьміть себе в руки і не стеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я Ваше прізвище ніколи не обіграю", - відповіла вона.

Відзначимо, що пізніше в Telegram-каналі Верещук пригрозила Шуфричу "дати в зуби", якщо він буде і надалі дражнити її прізвище.

"Він опустився до того, що став принижувати мене, використовуючи моє ім'я. Мушу публічно попередити пана Шуфрича і подібних йому "джентельменів": ще раз так зробите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби", - написала Верещук.

false

Додамо, що на погрози Верещук відреагував Шуфрич. Для нього заява Верещук стала повною несподіванкою

"Нехай підійде і дасть", - прокоментував Шуфрич загрозу Верещук PavlovskyNEWS.

читайте також"Шуфрич - онук Жукова?": Дробович потролив хеппенінг "маргіналів" з ОПЗЖ

Нагадаємо, раніше між Шуфричем і керівником закарпатської організації Слуги народу Миколою Тищенком виник словесний конфлікт через склад міжпарламентської групи дружби України та Угорщини. "Коля, ну який ти Угорський, ти ж Оболонський", ‒ звернувся до Тищенка з трибуни уродженець Закарпаття Шуфрич.

Крім того, в залі раді Шуфрич поскандалив зі "слугою народу" через заклик "мати яйця".

Нестор Шуфрич Слуга народу Ірина Верещук новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Дам у зуби": "слуга народу" Верещук накинулася на Шуфрича після скандалу в прямому ефірі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніша закуска в світі: смачні рулетики зі свининиНайсмачніша закуска в світі: смачні рулетики зі свинини Гороскоп на 8 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають непереборні перешкоди, обман і травмиГороскоп на 8 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають непереборні перешкоди, обман і травми Одразу після рекордної спеки увірветься осінь: озвучено прогноз погоди в Києві до кінця літаОдразу після рекордної спеки увірветься осінь: озвучено прогноз погоди в Києві до кінця літа Гороскоп для Овна на липень 2021: зміни і ходіння по лезу бритвиГороскоп для Овна на липень 2021: зміни і ходіння по лезу бритви У Януковича народилася дитина від нової молодої дружини – астрологУ Януковича народилася дитина від нової молодої дружини – астролог

Останні новини

22:33

Синоптики розповіли, де буде найнебезпечніша погода в Україні на вихідних

22:20

Новий прессекретар Зеленського зізнався, чи читатиме книгу Мендель Відео

22:09

Наймодніший літній манікюр на короткі нігті Фото Відео

22:04

Найкорисніші сніданки: топ-3 простих рецептів Відео

21:30

Зустріч Байдена і Меркель: що обговорюватимуть і чого очікувати Україні Відео

Реклама
21:26

У ЄС виявили зв'язок між випадками запалення серця та вакцинами Pfizer

20:47

Байден та Путін годину говорили телефоном: про що йшла мова

20:34

Названо 4 несподівані звички, через які у вас часто болить голова Відео

20:30

Усе тримається на одному цвяху - президентові Зеленському Погляд

20:19

Військовим хочуть суттєво підвищити пенсії: хто та яку доплату отримає

20:18

Гороскоп на завтра 10 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нищівний провал чи злет Відео

19:50

"Думала, це мурахи": на Рівненщині змії атакують українців Відео

19:48

Вчені дізналися, у чоловіків з яким голосом будуть проблеми в сім'ї Відео

19:40

Никифоров зізнався, як і коли познайомився з Зеленським

19:26

Розійшлися шви після операції: на вулиці в центрі Києва чоловік помер від втрати крові Відео

19:21

Перелетів через кермо, велосипед впав зверху: на Рівненщині підліток загинув на аварійному мосту Відео

19:17

Прикмети на 10 липня: що не можна робити в цей день Відео

19:17

Варення з кабачків з апельсинами: оригінальний рецепт

19:03

Зеленський підготував аргументи проти Північного потоку 2 - ОПУ

18:49

США розширили "чорний список" проти режиму Путіна Відео

Реклама
18:36

Почали втрачати зуби: про яку невиліковну хворобу це може говорити Відео

18:28

Коли Україну покине пекельна спека: синоптики назвали дату похолодання Відео

18:23

У дитини помер мозок: стало відомо про стан дворічного пасинка, якому вітчим перерізав горло Відео

18:02

Донбас, реформи та відносини з РФ: у Меркель назвали теми майбутньої розмови із Зеленським Відео

17:33

День бухгалтера в Україні: дата та історія свята

17:28

Знак Зодіаку Скорпіон – дати народження, які хвороби загрожують, і з ким створить найкращу пару

17:27

Третя доза вакцини Pfizer від коронавірусу: оприлюднені нові дані Відео

17:09

Кривава стрілянина в Києві: суд відправив "голосіївського стрільця" за ґрати на два місяці Відео

17:04

Смачний кабачковий торт: найпростіший рецепт Відео

17:02

"Поводились безсоромно": трьох українок оштрафували в Чорногорії за відверту фотосесію Відео

16:54

ДТП під екстазі: з'явилися результати медогляду скандального нардепа Юрченка Відео

16:29

Зеленський призначив нового прессекретаря: що відомо про Сергія Никифорова Відео

16:12

Світло по 3,5 гривні і газ по 9: як зміняться тарифи восени

16:05

5 дивовижних речей, які відбуваються в житті жінки після 40 років

15:54

"Симптоми зникли тільки три місяці тому": Шоптенко розповіла, як довго боролася з коронавірусом Відео

15:35

Виведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТО Відео

15:15

Ляшко розповів, яка вакцина від коронавірусу найкраща Відео

15:03

Спутник V - і жодного сексу: у Росії закликали обмежити інтимну близькість після щеплення

14:57

Нафтогаз скасував місячний тариф і назвав нову ціну на липень Відео

14:51

"Танці з зірками 2021": стало відомо ім'я першого учасника нового сезону Відео

Реклама
14:22

Мендель розповіла про свою нову посаду в Офісі президента Відео

14:21

Оля Полякова презентувала новий кліп на запальну композицію "Доросла дівчинка" Відео

13:57

Україна і МВФ знайшли компроміс: у Мінфіні назвали останній камінь спотикання Відео

13:41

На Донеччині відновили за програмою Зеленського "Велике будівництво" міст через річку Долгенька

13:27

"Люди тупо стояли і дивилися": у Кривому Розі небайдужий хлопець дивом врятував потопельника Відео

13:22

Голосіївський стрілець у суді розповів, чому відкрив вогонь по поліцейських Відео

13:08

У Рівненській області 6-річна дівчинка стрибала на батуті і напоролася рукою на залізний паркан

12:46

Україна в капкані спеки, що спопеляє: синоптик назвала дату рятівного похолодання Відео

12:33

"На коропа можна йти": у магазині Херсона чоловік купив ковбасу - вона кишіла хробаками Відео

12:11

"Щиро дякую": Меладзе заговорив українською та викликав фурор на Atlas Weekend Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти