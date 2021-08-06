"Дам вам дороге морозиво": на Закарпатті невідомий заманює дітей до себе в машину

На Закарпатті чоловік заманював дівчаток в іномарку / ілюстративне фото . Pixabay

У місті Виноградів Берегівського району Закарпатської області чоловік їздить вулицями на чорному автомобілі Opel з затемненими вікнами і заманює в транспортний засіб дітей.

За словами мами-свідка інциденту Діани Мокар, подія трапилася близько восьмої вечора 5 серпня на вулиці Першотравневій. Невідомий почав пропонувати морозиво її дочкам, заманюючи їх в машину. Жінка вчасно втрутилася і чоловік змушений був виїхати.

"Я була без телефону, тому що ми гуляли з собакою. Дочки йшли попереду, я – позаду. Чоловік вийшов з машини, підійшов до багажника, дістав звідти якесь морозиво і простягнув дітям зі словами: "Дядя хороший, не бійтеся мене, я дам вам дороге морозиво". На вигляд йому більше ніж тридцять років, високий блондин", – розповіла ТСН мама дівчаток Діана Мокар.

Сам же чоловік пояснив свій вчинок тим, що просто так пропонував дітям солодке. Жінка викликала на місце поліцію і написала на громадянина заяву.

Жінка поскаржилася , що її дочок заманював в авто невідомий / facebook.com/diana.mokar

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Раніше Главред писав, що на Чернігівщині поліція штурмом взяла педофіла. Той запросив неповнолітню дівчинку до себе додому, де почав її бити і намагався зґвалтувати. Дитині дивом вдалося втекти і вдома вона все розповіла батькам, а ті викликали поліцію.

Також повідомлялося, що на Житомирщині спіймали 47-річного педофіла, який ґвалтував маленьку хрещеницю і розбещував її сестру. Ґвалтівнику загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.