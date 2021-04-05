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Данілов пояснив, як і навіщо Росія використовує Донбас

5 квітня 2021, 15:13

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, чому і навіщо влада Росії займається активною популяризацією терміну "Донбас".

Олексій Данилов
Олексій Данілов / УНІАН

Влада Росії як мінімум з 2000 року використовують термін "Донбас" як інструмент інформаційної війни. Зараз його використовувати - значить, постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Поняття" Донбас "цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно ‒ в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час ‒ як інструмент інформаційної війни", ‒ зазначив він.

На його думку, таким чином, Росія штучно виділяє цей регіон, щоб вимагати для нього нібито особливі права і статус з подальшим обґрунтуванням створення псевдодержавних утворень. Секретар РНБО впевнений, що вживання терміна "Донбас" є постійним підживленням антиукраїнського наративу і підіграванням російській пропаганді.

До слова, раніше Данілов стверджував, що такого поняття як "Донбас" нібито в принципі не існує, а його розкручування ‒ чистої води наратив російської пропаганди.

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Війна на Донбасі - про що повідомлялося раніше:

  • Рада національної безпеки і оборони розглянула питання щодо загострення ситуації на Донбасі, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь на провокації бойовиків.
  • Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що планом "Б" для країни має стати визнання всіма того факту, що на Сході йде війна. Всі питання повинні розглядатися саме через цю призму.
Кремль війна на Донбасі новини України Олексій Данілов
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