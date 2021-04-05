Данілов пояснив, як і навіщо Росія використовує Донбас

Олексій Данілов / УНІАН

Влада Росії як мінімум з 2000 року використовують термін "Донбас" як інструмент інформаційної війни. Зараз його використовувати - значить, постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Поняття" Донбас "цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно ‒ в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час ‒ як інструмент інформаційної війни", ‒ зазначив він.

На його думку, таким чином, Росія штучно виділяє цей регіон, щоб вимагати для нього нібито особливі права і статус з подальшим обґрунтуванням створення псевдодержавних утворень. Секретар РНБО впевнений, що вживання терміна "Донбас" є постійним підживленням антиукраїнського наративу і підіграванням російській пропаганді.

До слова, раніше Данілов стверджував, що такого поняття як "Донбас" нібито в принципі не існує, а його розкручування ‒ чистої води наратив російської пропаганди.

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