Данилов повідав, чи буде Україна звільняти Донбас військовим шляхом

Олексій Данилов / УНІАН

Влада України не планує використовувати військовий шлях для повернення тимчасово окупованих територій на Донбасі і в Криму. Про це 13 квітня заявив під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов.

"В Україні на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання - вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше - це чистої води інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не тільки на нашій території, а й у всій Європі", – підкреслив чиновник.

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