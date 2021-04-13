Данилов повідав, чи буде Україна звільняти Донбас військовим шляхом

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов висловився на животрепетну останнім часом тему війни за Донбас.
Влада України не планує використовувати військовий шлях для повернення тимчасово окупованих територій на Донбасі і в Криму. Про це 13 квітня заявив під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов.
"В Україні на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання - вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше - це чистої води інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не тільки на нашій території, а й у всій Європі", – підкреслив чиновник.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- На цей момент Україна не готова до проведення визвольної військової операції на Донбасі. Конфлікт можна вирішити виключно політичним шляхом. Росія повинна відповісти за свої дії проти української держави.
- Саме так у січні нинішнього року заявляв голова делегації Києва в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук
- "Я не ставлю питання про повернення територій військовим шляхом. Принаймні, найближчим часом", - сказав Кравчук.
Автор: Дмитро Відоменко