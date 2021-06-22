Данілов навів унікальний доказ, що Чорне море не повинно бути "російським озером" / Фейсбук Олексія Данилова

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов навів картографічний доказ того, що Чорне море ніколи не було і не буде російським.

У себе в Facebook як доказ своїх слів він показав фото унікальної старовинної карти - історичного принта першої в світі британської карти Чорного моря. Цю карту йому вручив капітан есмінця HMS Defender Королівського військово-морського флоту Великобританії Вінс Оуен після того, як його судно пришвартувалося в Одесі.

"Ця пам'ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було і не повинно бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", – підкреслив Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи паводки в Криму, висловив жаль у зв'язку з ситуацією, проте сказав, що тепер на півострові стало занадто багато води.

Раніше Київ прокоментував слова Путіна про "один народ". Український дипломат констатував сталість Москви в спробах підірвати суверенітет, державність і територіальну цілісність України.