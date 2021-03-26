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Данілов закликає відмовитися від російської мови через Путіна

26 березня 2021, 17:48
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В РНБО попередили російськомовних українців про небезпеку.

Олексій Данилов
Данілов закликав українців відмовитися від російської мови / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія вибрала для себе шлях "захисту" не росіян, а російськомовних, і якщо в Україні будуть говорити російською, це може бути потенційно небезпечно.

"Є дуже небезпечна ситуація, пов'язана саме з мовою. Я вже неодноразово говорив, що Росія вибрала таку доктрину, вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми говоримо, що якщо Україна починає говорити російською, то чекайте, що Путін буде "захищати" тих громадян, причому не питаючи у них, чи потребують вони цього захисту, чи ні", - заявив Данілов в інтерв'ю НВ.

На думку секретаря РНБО, У Росії - свої "імперські забаганки".

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"Це їхнє завдання, це їхня місія, вони собі так придумали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що повинна бути тільки російська "імперія". Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють і, на жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови і всіх країн в оточенні Російської Федерації", — сказав Данілов.

Як раніше повідомляв Главред:

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав не називати Донецьку і Луганську області Донбасом. За його словами наратив Донбасу нав'язує країна-агресор.
  • Представник Донецька від переселенців в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Росія фактично запустила процес інтеграції ОРДЛО в РФ, однак юридично приєднувати Донбас не буде.
  • Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.

РНБО російська мова Олексій Данілов новини Донбасу
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