Данілов закликає відмовитися від російської мови через Путіна

В РНБО попередили російськомовних українців про небезпеку.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія вибрала для себе шлях "захисту" не росіян, а російськомовних, і якщо в Україні будуть говорити російською, це може бути потенційно небезпечно.
"Є дуже небезпечна ситуація, пов'язана саме з мовою. Я вже неодноразово говорив, що Росія вибрала таку доктрину, вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми говоримо, що якщо Україна починає говорити російською, то чекайте, що Путін буде "захищати" тих громадян, причому не питаючи у них, чи потребують вони цього захисту, чи ні", - заявив Данілов в інтерв'ю НВ.
На думку секретаря РНБО, У Росії - свої "імперські забаганки".
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"Це їхнє завдання, це їхня місія, вони собі так придумали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що повинна бути тільки російська "імперія". Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють і, на жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови і всіх країн в оточенні Російської Федерації", — сказав Данілов.
Як раніше повідомляв Главред:
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