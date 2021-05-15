Данілов розповів, коли закінчиться війна на Донбасі

Секретар РНБО переконаний, що війна дуже швидко закінчиться, якщо Путін піде на один важливий крок.
Війна на Донбасі закінчиться відразу після того, як глава Кремля Володимир Путін забере свої війська з цієї території, заявив Секретар Ради Національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"Вона дуже швидко закінчиться, щойно Путін забере свої війська, забере свої танки, забере свої транспортери звідти, піде на свою територію в Ростовську область, піде в Курську область, там будуть його воїни, і війна відразу закінчиться", - заявив Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.
Він також підкреслив, що Росія повинна віддати Україні контроль над її кордонами, оскільки Україна виконує всі домовленості.
читайте такожЛавров заявив, що війни з Україною потрібно уникнути"І не треба говорити, що все відбувається з нашої вини. Ми все, про що домовлялися, виконали. Але з ними (Росією, - ред.) складно домовлятися, оскільки вони спочатку говорять одне, а потім інше", - зазначив Данілов.
Війна на Донбасі - про що йшлося раніше:
- Жителі Донбасу не хочуть війни з Києвом, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Водночас він підкреслив, що зміна Мінських угод може призвести до "різанини на Донбасі".
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.