Данілов розповів, коли закінчиться війна на Донбасі / УНІАН

Війна на Донбасі закінчиться відразу після того, як глава Кремля Володимир Путін забере свої війська з цієї території, заявив Секретар Ради Національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Вона дуже швидко закінчиться, щойно Путін забере свої війська, забере свої танки, забере свої транспортери звідти, піде на свою територію в Ростовську область, піде в Курську область, там будуть його воїни, і війна відразу закінчиться", - заявив Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Він також підкреслив, що Росія повинна віддати Україні контроль над її кордонами, оскільки Україна виконує всі домовленості.

читайте такожЛавров заявив, що війни з Україною потрібно уникнути"І не треба говорити, що все відбувається з нашої вини. Ми все, про що домовлялися, виконали. Але з ними (Росією, - ред.) складно домовлятися, оскільки вони спочатку говорять одне, а потім інше", - зазначив Данілов.

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