Данілов зробив гучну заяву щодо звільнення Донецька та Луганська

Армія готова звільнити Донецьк і Луганськ - Данилов / УНІАН

Українська армія готова до звільнення окупованих російськими силами Донецька і Луганська, але для цього потрібен тільки відповідний наказ президента Володимира Зеленського, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі Право на владу.

Однак, як зазначив чиновник, звільнення окупованого Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш Верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто нестиме відповідальність?",- заявив він.

Переговори по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський говорив, що мінський формат не допоміг врегулювати російсько-український конфлікт на Донбасі, тому тепер він має намір знайти альтернативний варіант вирішення проблеми на переговорах з главою РФ Володимиром Путіним і американським президентом Джо Байденом.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Москва погодиться на участь США в переговорах щодо Донбасу у тому випадку, якщо Вашингтон чинитиме тиск на Київ.

Американський дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Штати навряд чи підключаться до переговорів щодо Донбасу, так як проти такої ініціативи виступають Берлін, Париж і Москва.