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"Дай Бог, щоб ходив з паличкою!": суддя "Танців з зірками" Чмерковський ледь не розпрощався з танцями

29 вересня 2021, 18:30

Хореограф поділився історією з дитинства.

Макс Чмерковський
Макс Чмерковський зумів видертися/ 1 + 1 прес-служба

Хореограф і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський розповів журналістам, як мало не втратив можливість танцювати.

В інтерв'ю "ЖВЛ"танцюрист поділився, що інцидент стався ще в 1993 році, коли він жив в Одесі.

"Ми з другом і батьком поїхали на санках кататися. І я влетів у металевий стовп. Діагноз, який поставили в одній з лікарень - дай Бог, щоб він ходив з паличкою!", - розповів Чмерковський.

Тоді його довелося оперувати, а потім - тривала реабілітація. Всупереч песимістичним прогнозам медиків, Чмерковському вдалося не тільки знову навчиться ходити, а й повернуться до танців.

читайте такожЄ пірсинг в інтимному місці: учасниця шоу Танці з зірками Зарицька поділилася пікантним секретомНагадаємо, україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський увійшов до суддівського складу разом з примою-балериною Катериною Кухар і хореографом і ведучим інфотейнмент шоу твій день Владом Ямою.

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Раніше ми писали, що український співак Віктор Павлик поки що не бачить себе серед учасників шоу "Танці з зірками" на "1+1", але не виключив свою участь у наступному сезоні проекту

"Подивимося, може різне бути. Просто я не бачу себе на паркеті. Поки що. У дитинстві я танцював гопак, займався танцями та самодіяльністю. Мені тоді 3-4 роки було, пам'ятаю смутно. Так що, всяке може бути", – заявив артист.

Автор: Сергій Кущ
viber
Максим Чмерковський Танці з зірками
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