Навіть після вихідних: в Україні виявили майже 2 тисячі нових хворих на COVID-19

Госпіталізації потребують все більше пацієнтів / Фото Reuters

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 134 дитини та 40 медпрацівників. Найбільше інфікованих виявили в Києві та Харківській області.

Зауважимо, що показники захворюваності досягають 2 тисяч вже третю добу поспіль, високим залишається і відсоток госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Так протягом минулої доби в лікарню забрали 722 людини, 708 – за день до цього, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, за добу зафіксовано смерть 34 інфікованих. Водночас видужали 685 осіб.

Кількість заражень коронавірусом в регіонах за добу:

Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 140 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 86 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 134 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 101 випадок;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 121 випадок;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 30 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 156 випадків;

Херсонська область – 77 випадків;

Черкаська область – 62 випадки;

Чернівецька область – 126 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 191 особу, одужало 2 206 392 осіб, померли 53 720 хворих на COVID-19, проведено ПЛР-тестувань 11 949 470.

Головні правила профілактики коронавірусу / МОЗ

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