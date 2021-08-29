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Навіть після вихідних: в Україні виявили майже 2 тисячі нових хворих на COVID-19

29 серпня 2021, 09:49

Від ускладнень коронавірусу впродовж минулої доби померли 34 пацієнти.

коронавірус
Госпіталізації потребують все більше пацієнтів / Фото Reuters

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 134 дитини та 40 медпрацівників. Найбільше інфікованих виявили в Києві та Харківській області.

Зауважимо, що показники захворюваності досягають 2 тисяч вже третю добу поспіль, високим залишається і відсоток госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Так протягом минулої доби в лікарню забрали 722 людини, 708 – за день до цього, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, за добу зафіксовано смерть 34 інфікованих. Водночас видужали 685 осіб.

Кількість заражень коронавірусом в регіонах за добу:

  • Київ – 240 випадків;
  • Вінницька область – 34 випадки;
  • Волинська область – 21 випадок;
  • Дніпропетровська область – 140 випадків;
  • Донецька область – 132 випадки;
  • Житомирська область – 86 випадків;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 66 випадків;
  • Івано-Франківська область – 57 випадків;
  • Київська область – 134 випадки;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 29 випадків;
  • Львівська область – 101 випадок;
  • Миколаївська область – 15 випадків;
  • Одеська область – 121 випадок;
  • Полтавська область – 29 випадків;
  • Рівненська область – 30 випадків;
  • Сумська область – 63 випадки;
  • Тернопільська область – 67 випадків;
  • Харківська область – 156 випадків;
  • Херсонська область – 77 випадків;
  • Черкаська область – 62 випадки;
  • Чернівецька область – 126 випадків;
  • Чернігівська область – 65 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 191 особу, одужало 2 206 392 осіб, померли 53 720 хворих на COVID-19, проведено ПЛР-тестувань 11 949 470.

Головні правила профілактики коронавірусу
Головні правила профілактики коронавірусу / МОЗ

Коронавірус в Україні – про що раніше писав Главред:

  • Пандемія коронавірусу COVID-19 точно не закінчиться у 2021-му році, вона може тривати ще від двох до п'яти років. Такий прогноз дав головний санлікар України і заступник голови МОЗ Ігор Кузін.
  • Інфекціоніст назвав новий поширений симптом COVID-19.
  • Влада може ввести певні обмеження для українців, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, але це буде тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
  • Імовірність захворювання коронавірусом після щеплення існує. Причому більш вразливі люди, які вакцинувалися китайською вакциною CoronaVac, розповіла професор, доктор медичних наук Алла Волоха.
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