Навіть після вихідних: в Україні виявили майже 2 тисячі нових хворих на COVID-19

Від ускладнень коронавірусу впродовж минулої доби померли 34 пацієнти.
За минулу добу в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 134 дитини та 40 медпрацівників. Найбільше інфікованих виявили в Києві та Харківській області.
Зауважимо, що показники захворюваності досягають 2 тисяч вже третю добу поспіль, високим залишається і відсоток госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Так протягом минулої доби в лікарню забрали 722 людини, 708 – за день до цього, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Крім того, за добу зафіксовано смерть 34 інфікованих. Водночас видужали 685 осіб.
Кількість заражень коронавірусом в регіонах за добу:
- Київ – 240 випадків;
- Вінницька область – 34 випадки;
- Волинська область – 21 випадок;
- Дніпропетровська область – 140 випадків;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 86 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 66 випадків;
- Івано-Франківська область – 57 випадків;
- Київська область – 134 випадки;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 29 випадків;
- Львівська область – 101 випадок;
- Миколаївська область – 15 випадків;
- Одеська область – 121 випадок;
- Полтавська область – 29 випадків;
- Рівненська область – 30 випадків;
- Сумська область – 63 випадки;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 156 випадків;
- Херсонська область – 77 випадків;
- Черкаська область – 62 випадки;
- Чернівецька область – 126 випадків;
- Чернігівська область – 65 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 191 особу, одужало 2 206 392 осіб, померли 53 720 хворих на COVID-19, проведено ПЛР-тестувань 11 949 470.
Коронавірус в Україні – про що раніше писав Главред:
- Пандемія коронавірусу COVID-19 точно не закінчиться у 2021-му році, вона може тривати ще від двох до п'яти років. Такий прогноз дав головний санлікар України і заступник голови МОЗ Ігор Кузін.
- Інфекціоніст назвав новий поширений симптом COVID-19.
- Влада може ввести певні обмеження для українців, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, але це буде тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
- Імовірність захворювання коронавірусом після щеплення існує. Причому більш вразливі люди, які вакцинувалися китайською вакциною CoronaVac, розповіла професор, доктор медичних наук Алла Волоха.
Автор: Денис Пономаренко