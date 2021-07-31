Декомунізація в Україні: в РФ закотили істерику і згадали про "міжнародне право"

Копія ордена Вітчизняної війни на військовому Меморіалі Марсове поле / lia.lvivcenter.org

Росія вимагає від України дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо збереження військових меморіалів.

Як повідомляє МЗС РФ, нота направлена у зв'язку з планами львівської влади з демонтажу копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі Марсове поле.

"30 липня в МЗС України була направлена нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту і збереження військових меморіалів", - йдеться в повідомленні на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Декомунізація у Львові:

Раніше у Львові частково розібрали та перенесли до меморіального музею тоталітарних режимів "Територія Терору" Монумент бойової слави Радянських Збройних сил, який знаходився на вулиці Стрийській.

Всього на монументі шістьма багатофігурними горельєфами була проілюстрована Історія радянської армії " "народження Червоної Армії" " "Громадянська війна", "звільнення Західної України" ("вторгнення СРСР до Польщі"), "рік 1941-й", "Велика Вітчизняна війна"і "перемога". Центр ансамблю складала скульптурна група, що складається з алегоричних фігур радянського воїна і Батьківщини-матері, яка символічно приймала присягу вірності Воїна і благословляла його меч.

Також тут були п'ятеро солдатів, які символізували основні види військ. Це піхотинець, танкіст, артилерист, льотчик і матрос. Їх до меморіального музею тоталітарних режимів" Територія терору", що знаходиться на проспекті Чорновола у Львові, перемістили ще у 2019 році.