УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Декомунізація в Україні: в РФ закотили істерику і згадали про "міжнародне право"

31 липня 2021, 16:26

У МЗС РФ Україну звинуватили в недотриманні міжнародних зобов'язань.

false
Копія ордена Вітчизняної війни на військовому Меморіалі Марсове поле / lia.lvivcenter.org

Росія вимагає від України дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо збереження військових меморіалів.

Як повідомляє МЗС РФ, нота направлена у зв'язку з планами львівської влади з демонтажу копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі Марсове поле.

"30 липня в МЗС України була направлена нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту і збереження військових меморіалів", - йдеться в повідомленні на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Декомунізація у Львові:

Раніше у Львові частково розібрали та перенесли до меморіального музею тоталітарних режимів "Територія Терору" Монумент бойової слави Радянських Збройних сил, який знаходився на вулиці Стрийській.

Всього на монументі шістьма багатофігурними горельєфами була проілюстрована Історія радянської армії " "народження Червоної Армії" " "Громадянська війна", "звільнення Західної України" ("вторгнення СРСР до Польщі"), "рік 1941-й", "Велика Вітчизняна війна"і "перемога". Центр ансамблю складала скульптурна група, що складається з алегоричних фігур радянського воїна і Батьківщини-матері, яка символічно приймала присягу вірності Воїна і благословляла його меч.

Також тут були п'ятеро солдатів, які символізували основні види військ. Це піхотинець, танкіст, артилерист, льотчик і матрос. Їх до меморіального музею тоталітарних режимів" Територія терору", що знаходиться на проспекті Чорновола у Львові, перемістили ще у 2019 році.

новини Росії новини Львова декомунізація новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Декомунізація в Україні: в РФ закотили істерику і згадали про "міжнародне право"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Марта Костюк роздягнулася і звела з розуму Мережу звабливими формамиМарта Костюк роздягнулася і звела з розуму Мережу звабливими формами Кричали один на одного: у ФРН розповіли про конфлікт Меркель і Путіна через УкраїнуКричали один на одного: у ФРН розповіли про конфлікт Меркель і Путіна через Україну Гороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяцяГороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяця Потужний удар по Росії і світова підтримка: Україна узгодила документ щодо повернення КримуПотужний удар по Росії і світова підтримка: Україна узгодила документ щодо повернення Криму Байдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили запровадження санкцій проти Північного потоку-2Байдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили запровадження санкцій проти Північного потоку-2

Останні новини

12:46

Моторошний стовп чорного диму : під Одесою спалахнула потужна пожежа на складах

12:30

Станцював з вчительками і став директором: педагог Василь Маслей з Полтавщини відтепер зірка Мережі Відео

12:19

Шансів вижити - небагато: під Києвом знайшли ледь живого таксиста з безліччю поранень

11:42

Україну накриє потужна спека до +35 з грозовими дощами, градом і шквалами Відео

11:42

Занепад сил і підступи конкурентів: що обіцяє Раку гороскоп на серпень 2021

Реклама
11:30

"Велика націнка": міністр агрополітики розповів, як негода вдарить по цінах на продукти Відео

10:39

Усього за добу в Гренландії розтануло 8,5 мільярда тонн льоду: кому загрожує велика вода

10:38

Прикмети на 1 серпня: що категорично не можна робити і як залучити удачу Відео

10:08

Моторошна спека таки відпустить Україну: синоптики розповіли, якої погоди очікувати у серпні Відео

09:30

Літнє жіноче взуття, яке соромно носити у 2021 році

09:14

Засипало землею на глибині 4 метри: у Києві під час копання криниці загинув чоловік

09:07

Посилення карантину у ЄС: туристів з України попередили про проблеми з відпочинком на курортах

08:47

Місячний календар стрижок на серпень 2021: сприятливі дні

08:16

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 500 осіб, госпіталізацій - стільки ж Відео

07:45

Чому обзивати своїх громадян "малоросами" - зло Погляд

07:27

Місячний календар на серпень 2021: енергетичні вампіри, натхнення і найбільш вдалі дні

07:22

Романчук завоював для України перше "срібло" Олімпійських ігор-2020 у Токіо

07:10

Байден і Путін уклали угоду щодо України: Ілларіонов попередив Київ про небезпеку Відео

06:58

На зміну зливам прийде інша напасть: астролог розповів про погоду в Україні в серпні 2021 Відео

06:30

Спроба навести лад: чому Зеленський звільнив низку силовиків Погляд

Реклама
06:02

Можлива відставка Шмигаля: політолог дав прогноз, хто може стати новим прем'єром-міністром України

05:45

Коли День подруги 2021: теплі привітання, милі картинки і листівки

05:28

Вода для Криму і провал зусиль Росії: у Зеленського висміяли позов Москви до ЄСПЛ проти України Відео

05:02

Що ваші зуби говорять про ваше здоров'я: як ясна можуть "розповісти" про рак і ВІЛ Відео

04:22

Вчений передрік провал витівки Кремля забезпечити Крим водою з джерел під Азовським морем Відео

02:16

Чисте повітря знижує ймовірність смертельного захворювання на 26% - вчені Відео

01:37

Коли Україна перетвориться на тропіки: синоптик дала несподіваний прогноз і назвала терміни Відео

00:51

"Інстаграмні відосики на хліб не намажеш": експерт пояснив, навіщо Зеленському відставка Шмигаля

00:20

Гороскоп на сьогодні 1 серпня для всіх знаків Зодіаку: неприємні сюрпризи, обман або знак згори Відео

31 липня, субота
23:54

Виявлено причину появи нових штамів коронавірусу Відео

23:14

У Туреччині затримали підозрюваного у підпалі лісів

22:40

У Харкові голий псих побився з копами на даху: один з поліцейських злетів з 3-метрової висоти Відео

22:22

Нищівний град і потужні зливи: Україну накриє небезпечний шторм Відео

21:58

"За два дні до смерті": агентів МакЅим розкритикували за небилиці і помилкові надії

21:33

Паралізована мати у квартирі з трупом сина: моторошні деталі смерті зірки Маршу Турецького

20:59

Британські фури катаються по Європі із зображенням карти України без Криму

20:37

Запуск СП-2 - загроза Україні та Європі: у США розкрили причину схвалення Байденом проекту Газпрому Відео

20:34

Кінець епохи пекельних маршруток: у Києві запровадили нові правила перевезень - що змінюється Відео

20:20

Білі фартухи і темні сукні: у Мережі спалахнув скандал через шкільну форму за мотивами СРСР

19:49

Атака РФ на Україну обернеться потужним ударом: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2 Відео

Реклама
19:48

"РФ важко зіскочити": Вітренко назвав головну умову нових переговорів щодо транзиту газу Відео

19:30

Путін "нацарював" на довічне ув'язнення Погляд

19:12

Привезли з Туреччини і Росії: у Миколаєві зафіксовано чотири випадки зараження штамом "Дельта" Відео

18:57

Чаус знову зникне: експерт розкрив несподіваний сценарій у справі скандального екссудді Відео

18:28

Купувала креветки, а виявився желатин: в Затоці туристка поскаржилася на шахрайство торговців Відео

18:11

"На славу Путіна": у Києві фанат "ДНР" влаштував стрілянину з вікна квартири Відео

17:55

"Не подобається - прошу самоліквідуватися": Вірастюк опублікував пост про російську мову в Україні

17:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

17:37

Україна отримала нову партію в 1,5 млн доз китайської вакцини Sinovac Відео

17:28

Греція у вогні: за добу спалахнули 46 лісових пожеж Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти