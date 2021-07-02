Справа була в аеропорту Одеси: дівчина заплатила за парковку тисячу доларів

Просто поставила машину не на тій парковці / скріншот

Цікавий випадок стався в Одеса. Дівчина, виїхавши на курорт, залишила свою машину на парковці, а коли повернулася за нею, то дізналася, що лічильник накапав їй тисячу доларів за таку послугу.

Але діватися було нікуди і вона заплатила гроші, а перед цим зняла відео, яке миттєво розлетілося в мережі.

"Ось, що буває, коли машину залишаєш не на тому місці!",- розповіла блондинка і показала товсту пачку грошей - 26700 гривень, які якраз збиралася віддати за 16-денне зберігання свого авто.

Зокрема, вона сказала, що приїхала в Одеський аеропорт з іншого міста. Коли паркувала машину, був вихідний і навколо нікого не було, тому вона не знала, що вартість одного дня паркування близько 1440 гривень. Дівчина просто сплутала парковку з тією, що навпроти, де тариф-600 гривень на тиждень.

Напомним, с 1 липня у Києві набули чинності нові тарифи на паркування автомобілів у центрі міста і прилеглих до нього районах.

У I зоні - центрі столиці, вартість 1 години паркування складе 35 грн (до цього діяв тариф 10 грн), а у в II зоні - на прилеглих до центру вулицях – 25 грн/год (раніше було 7 грн). У спальних районах міста вартість залишається колишньою - 5 грн/год.

За несплату послуг паркування водіїв спіткають штрафи відповідно до чинного законодавства - в 20-кратному розмірі від вартості години паркування в залежності від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.