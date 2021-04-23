Справа полковника-втікача з СБУ Нескоромного: суд прийняв резонансне рішення

Постанову судді Шевченківського райсуду у справі Дмитра Нескоромного скасовано.
Рішенням Київського апеляційного суду скасовано заочний арешт колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України, який залишив межі України Дмитру Нескоромному.
Як говориться в рішенні суду, розглядалася апеляція адвокатів Нескоромного, які оскаржували рішення суду першої інстанції.
"Апеляційну скаргу задовольнити. Постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 лютого 2021 року скасувати", - йдеться в рішенні Київського апеляційного суду.
Зазначимо, що Апеляційний суд 6 квітня в закритому режимі розглянув скаргу адвокатів нескореного на рішення суду першої інстанції про арешт екс-сбушника.
Колишній заступник голови спецслужби підозрюється в тому, що разом з іншим співробітником цього органу – Юрієм Расюком – намагався організувати замах на генерала Наумова. Вартість операції з усунення потерпілого вони оцінили в 50 тисяч доларів.
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Скандал із затриманням співробітників Альфи:
- Нагадаємо, рішенням суду було дозволено затримання колишнього першого заступника Голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, підозрюваного в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
- Раніше в Києві був затриманий співробітник спецпідрозділу Альфа СБУ Андрій Расюк.
- Нескореного підозрюють у передачі грошей за організацію замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова.