Справа проти Медведчука і Козака: Венедіктова розкрила хід розслідування

Віктор Медведчук є організатором, а Тарас Козак - пособником злочину, каже генпрокурор.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала хід розслідування справи проти народних депутатів від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Як підкреслила вона в ефірі на каналі Україна, Медведчуку інкримінується організація злочину, а Козаку – пособництво.
Генпрокурор пояснила, що можлива відсутність в Україні Козака не є критичною для продовження розслідування, при цьому слідство виходить з того, що він знаходиться в країні.
"Якщо ми пану Медведчуку інкримінуємо організацію, то Козаку ми інкримінуємо пособництво. В принципі, звичайно, ми підемо за законом і будемо йти з тим, щоб проводити слідчі дії, виходячи з того, що громадянин знаходиться в країні", - говорить вона.
За словами генпрокурора, вона не впевнена в тому, що Козак перебуває в Україні.
"Але все може бути. Можливо, завтра з'явиться Козак і скаже: "Ви знаєте, вам здалося, я весь час перебував у сусідній області, і те, що Ви там... Це ваше політично мотивоване рішення". І таке може бути", – додала Венедіктова.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".