Справа проти Медведчука і Козака: Венедіктова розкрила хід розслідування

Ірина Венедиктова / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала хід розслідування справи проти народних депутатів від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Як підкреслила вона в ефірі на каналі Україна, Медведчуку інкримінується організація злочину, а Козаку – пособництво.

Генпрокурор пояснила, що можлива відсутність в Україні Козака не є критичною для продовження розслідування, при цьому слідство виходить з того, що він знаходиться в країні.

"Якщо ми пану Медведчуку інкримінуємо організацію, то Козаку ми інкримінуємо пособництво. В принципі, звичайно, ми підемо за законом і будемо йти з тим, щоб проводити слідчі дії, виходячи з того, що громадянин знаходиться в країні", - говорить вона.

За словами генпрокурора, вона не впевнена в тому, що Козак перебуває в Україні.

"Але все може бути. Можливо, завтра з'явиться Козак і скаже: "Ви знаєте, вам здалося, я весь час перебував у сусідній області, і те, що Ви там... Це ваше політично мотивоване рішення". І таке може бути", – додала Венедіктова.

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Справа Віктора Медведчука: