Справа Шеремета: Зеленський спрогнозував долю Авакова

Арсен Аваков і Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірну долю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

В ході прес-конференції він сказав, чи залишиться Аваков міністром внутрішніх справ якщо виявиться, що дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, ветеран антитерористичної операції Андрій Антоненко і військова медсестра Яна Дугар не винні у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Він відоповів на питання про справу Андрія Антоненка та інших, підозрюваних у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета і чи буде покараний Аваков відставкою.

"Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів і діяльність суду. Але скажу вам відверто, Я знаю докладно, що відбувається. Мені не все одно. Якщо незаконно були засуджені ці люди, і те, що вони перебували за гратами - мені не все одно. Доказів 100% ще немає того, що вони невинні або винні", - заявив Зеленський.

Він сказав, що сьогодні вранці спілкується в смс-режимі з іншою обвинуваченою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Дугар.

Також глава держави закликав до себе окремих журналістів, щоб приватно продемонструвати смс-листування з Дугарь.

"Я вам про це кажу, це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром, чи може він залишитися в такій ситуації... Ось і все. І він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу", - заявив Зеленський.

Вбивство Павла Шеремета