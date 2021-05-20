Справа Шеремета: Зеленський спрогнозував долю Авакова

Президент відповів на запитання про розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірну долю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
В ході прес-конференції він сказав, чи залишиться Аваков міністром внутрішніх справ якщо виявиться, що дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, ветеран антитерористичної операції Андрій Антоненко і військова медсестра Яна Дугар не винні у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Він відоповів на питання про справу Андрія Антоненка та інших, підозрюваних у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета і чи буде покараний Аваков відставкою.
"Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів і діяльність суду. Але скажу вам відверто, Я знаю докладно, що відбувається. Мені не все одно. Якщо незаконно були засуджені ці люди, і те, що вони перебували за гратами - мені не все одно. Доказів 100% ще немає того, що вони невинні або винні", - заявив Зеленський.
Він сказав, що сьогодні вранці спілкується в смс-режимі з іншою обвинуваченою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Дугар.
Також глава держави закликав до себе окремих журналістів, щоб приватно продемонструвати смс-листування з Дугарь.
"Я вам про це кажу, це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром, чи може він залишитися в такій ситуації... Ось і все. І він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу", - заявив Зеленський.
Вбивство Павла Шеремета
- Павло Шеремет народився 28 листопада 1971 року в Мінську, був головредом білоруської ділової газети і зарекомендував себе як противник режиму Олександра Лукашенка, пише Вікіпедія.
- У 1997 році в Білорусі його звинуватили, зокрема, в незаконній журналістській діяльності та отриманні грошей від іноземних служб, і засудили до двох років позбавлення волі умовно і до одного року випробувального терміну. Шеремет перебував за ґратами кілька місяців, а потім його відправили до Росії.
- Пізніше журналіст переїхав в Україну. Шеремет убитий в Києві 20 липня 2016 року: автомобіль, в якому він їхав, підірвали саморобним вибуховим пристроєм.