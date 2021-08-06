"Дельта" атакує: на Тернопільщині помер інфікований індійським штамом коронавірусу

Коронавірус Дельта атакує Україну / Reuters

У Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу "Дельта". Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксована перша смерть, спровокована Дельта-штамом.

Про це заявила головний санлікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

За її словами, протягом найближчих тижнів в регіоні очікується спалах індійського варіанту коронавірусу.

Також вона підкреслила, що в основному в Тернополі штамом "Дельта" хворіє молодь.

"Ми весь час досліджуємо ситуацію. Однак з початку липня картина абсолютно змінилася. Якщо так триватиме, то пік захворюваності буде через тиждень, максимум, два", - заявила Чайчук.

Крім цього, за словами представника Тернопільського обласного лабораторного центру Світлани Маципури, більшість з інфікованих - це ті, хто повернувся з-за кордону. Зокрема, з Росії, Туреччини, Польщі, Кіпру, Великобританії. Решта хворих - ті, хто мав контакт з ними.

Нагадаємо, раніше в Олександрівській лікарні Києва від коронавірусу "Дельта" помер чоловік. Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред: