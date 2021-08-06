"Дельта" атакує: на Тернопільщині помер інфікований індійським штамом коронавірусу

Серед хворих індійським штамом коронавірусу є одинадцятирічна дитина.
У Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу "Дельта". Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксована перша смерть, спровокована Дельта-штамом.
Про це заявила головний санлікар Тернопільської області Оксана Чайчук.
За її словами, протягом найближчих тижнів в регіоні очікується спалах індійського варіанту коронавірусу.
Також вона підкреслила, що в основному в Тернополі штамом "Дельта" хворіє молодь.
"Ми весь час досліджуємо ситуацію. Однак з початку липня картина абсолютно змінилася. Якщо так триватиме, то пік захворюваності буде через тиждень, максимум, два", - заявила Чайчук.
Крім цього, за словами представника Тернопільського обласного лабораторного центру Світлани Маципури, більшість з інфікованих - це ті, хто повернувся з-за кордону. Зокрема, з Росії, Туреччини, Польщі, Кіпру, Великобританії. Решта хворих - ті, хто мав контакт з ними.
Нагадаємо, раніше в Олександрівській лікарні Києва від коронавірусу "Дельта" помер чоловік. Він був лікарем і не виїжджав за межі України.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- В РНБО заявили про те, що показники захворюваності COVID-19 в Україні можуть вирости після повернення людей з відпусток. Причиною є циркуляція штаму Дельта в сусідніх країнах. Вже у вересні-початку жовтня очікується новий спалах.
- Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що влада розглядає два базових сценарії: оптимістичний, при якому спалах може трапитися в другій половині вересня і песимістичний – сплеск захворюваності коронавірусом може статися в першій половині серпня.