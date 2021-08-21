Дельта-штам коронавірусу забрав життя ще одного українця

Від дельта-щтамма помер чоловік у Львівській області / Фото Reuters

У Львівській області у Стрийському районі зафіксована смерть від дельта-штаму коронавірусу - помер 36-річний чоловік, який не був вакцинований, повідомляє у Facebook головний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко.

За її словами, пацієнт не виїжджав за межі Львівської області.

"Поступив до лікарні у важкому стані, відразу до відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. На жаль, його врятувати не вдалося", - зазначила Іванченко.

Вона уточнила, що Дельта -штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок п'ятниці, 20 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 600 жителів країни. У тому числі захворіли 112 дітей і 46 медпрацівників. Були госпіталізовані 597 осіб; летальних випадків - 26; одужали 882 людини.

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В Україні готують заходи через ймовірне введення нових карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу, заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

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У МОЗ повідомили, що карантин в Україні може бути посилений в тому випадку, якщо захворюваність covid-19 зросте, а число тестів на коронавірусну інфекцію знизиться. Вся країна опиниться в жовтій епідеміологічній зоні, якщо за 14 днів буде більше 75 заражених вірусом пацієнтів на 100 тисяч населення, або один з регіонів опиниться в червоній зоні.

Лікар-епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що традиційна діагностика коронавірусу COVID-19 ускладнитися. За його словами, раніше був специфічний симптом коронавірусу - відсутність смаку і запаху. Але для штаму Дельта це не характерно. Тепер хвороба маскується під інше захворювання.

Крім того, Кравченко зазначив, що штам Дельта складніше лікувати і в Україні може виникнути проблема з нестачею кисню для хворих.