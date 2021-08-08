"Дельта" зміцнює свої позиції: на Львівщині нові випадки зараження індійським штамом

Дельта-штам атакує Львів / Reuters

Негативна статистика щодо поширення індійського штаму коронавірусу "Дельта" у Львівській області. У регіоні в неділю, 8 серпня, підтвердили сім нових випадків зараження даним варіантом інфекції.

Як повідомляє головний санлікар області Наталія Іванченко-Тимко, більшість випадків спіткали тих, хто нещодавно приїхав з-за кордону. Однак зареєстровані і випадки місцевого зараження.

"Серед семи заражених "Дельтою" двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великобританії і одна людина приїхала з США. При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон, тобто заразилися в межах області", - написала санлікар у Facebook.

Разом з тим, вона припустила, що хворих на цю мутацію насправді значно більше, ніж вдалося зафіксувати. Тому санлікар в черговий раз закликала місцевих жителів вакцинуватися проти коронавірусу.

"Зрозуміло, що випадків значно більше і ці люди знаходяться серед нас", - зазначила Іванченко-Тимко.

Нагадаємо, у Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу "Дельта". Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксована перша смерть, спровокована Дельта-штамом.

Також раніше в Олександрівській лікарні Києва від коронавірусу "Дельта" помер чоловік. Він був лікарем і не виїжджав за межі України.