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Десять вишів України визнали одними із найкращих у світі

2 вересня 2021, 21:14

Всього до топ Times Higher Education World University Rankings 2022 увійшли понад 1,6 тисячі вищих навчальних закладів з 99 країн.

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10 ВУЗів України потрапили до світового рейтингу / фото : wikimedia.org by Володимир Бондар

Десять вишів України потрапили до списку кращих університетів у новому рейтингу журналу Times Higher Education, який складається щорічно.

Всього до топ Times Higher Education World University Rankings 2022 увійшли понад 1,6 тисячі вищих навчальних закладів з 99 країн, повідомляють в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Перше місце в рейтингу дісталося Оксфордському університету у Великобританії, "срібло" розділили між собою Каліфорнійський технологічний інститут і Гарвардський університет в США.

Рейтинг Times Higher Education ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи в таких сферах:

  • викладання,
  • дослідження
  • передача знань,
  • міжнародні перспективи.

Всього ж при складанні списку видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тисяч вчених у всьому світі. І ось у результаті до престижного рейтингу потрапили десять вузів В Україні: три заклади в Харкові, по два в Києві та Львові, по одному в Сумах, Дніпрі та Чернівцях.

Серед світових освітніх установ вони розташувалися на таких позиціях:

  • Сумський державний університет - 501 - 600 місце;
  • Національний університет "Львівська політехніка"- 601 - 800 місце;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки - 1001 - 1200 місце;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 1201 + місце;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 1201 + місце;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"- 1201 + місце;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського"- 1201 + місце;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 1201 + місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 1201 + місце;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 1201 + місце;

Нагадаємо, що днями у Мережу злили фото моторошних умов життя в гуртожитку НАУ в Києві. Обстановка там, кажуть, гірше, ніж у в'язниці: умивальники без кранів, ліжка без матраців, а плита без ручок, які включають конфорки. При цьому в навчальному закладі кажуть, що ці фото вже неактуальні, мовляв, зараз в гуртожитку все добре.

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