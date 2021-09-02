Десять вишів України визнали одними із найкращих у світі

10 ВУЗів України потрапили до світового рейтингу / фото : wikimedia.org by Володимир Бондар

Десять вишів України потрапили до списку кращих університетів у новому рейтингу журналу Times Higher Education, який складається щорічно.

Всього до топ Times Higher Education World University Rankings 2022 увійшли понад 1,6 тисячі вищих навчальних закладів з 99 країн, повідомляють в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Перше місце в рейтингу дісталося Оксфордському університету у Великобританії, "срібло" розділили між собою Каліфорнійський технологічний інститут і Гарвардський університет в США.

Рейтинг Times Higher Education ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи в таких сферах:

викладання,

дослідження

передача знань,

міжнародні перспективи.

Всього ж при складанні списку видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тисяч вчених у всьому світі. І ось у результаті до престижного рейтингу потрапили десять вузів В Україні: три заклади в Харкові, по два в Києві та Львові, по одному в Сумах, Дніпрі та Чернівцях.

Серед світових освітніх установ вони розташувалися на таких позиціях:

Сумський державний університет - 501 - 600 місце;

- 501 - 600 місце; Національний університет " Львівська політехніка "- 601 - 800 місце;

"- 601 - 800 місце; Харківський національний університет радіоелектроніки - 1001 - 1200 місце;

- 1001 - 1200 місце; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 1201 + місце;

імені Олеся Гончара - 1201 + місце; Львівський національний університет імені Івана Франка - 1201 + місце;

імені Івана Франка - 1201 + місце; Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут "- 1201 + місце;

"- 1201 + місце; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського "- 1201 + місце;

"- 1201 + місце; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 1201 + місце;

- 1201 + місце; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 1201 + місце;

імені В. Н. Каразіна - 1201 + місце; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 1201 + місце;

Нагадаємо, що днями у Мережу злили фото моторошних умов життя в гуртожитку НАУ в Києві. Обстановка там, кажуть, гірше, ніж у в'язниці: умивальники без кранів, ліжка без матраців, а плита без ручок, які включають конфорки. При цьому в навчальному закладі кажуть, що ці фото вже неактуальні, мовляв, зараз в гуртожитку все добре.