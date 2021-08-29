День пам'яті захисників: в Україні відбулася загальнонаціональна Хвилина мовчання

Україна відзначає День пам'яті захисників / ВП

Сьогодні, 29 серпня, о 10:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня пам'яті захисників - пам'ятний день тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нацрада з теле- і радіомовлення нагадала, що сьогодні телеканали повинні розмістити зображення свічки на трансляціях і не показувати розважальні програми. Крім цього, весь день в країні будуть приспущені прапори.

Цей пам'ятний день встановлений указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2019 року. Датою пам'яті Захисників України обрано 29 серпня як нагадування про одну з найкривавіших подій на сході України – Іловайську трагедію. Тоді багато українських воїнів загинули на полях з соняшниками. Тому символом Дня пам'яті захисників і стала квітка соняшнику, йдеться в повідомлення української делегації в Тристоронній контактній групі.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташованої на вулиці Трьохсвятительській у Києві. Зазначається, що в церемонії пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник офісу Президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пресслужба Київської міськдержадміністрації повідомляє, що в столиці буде низка пам'ятних заходів:

З 26 серпня по 10 вересня буде працювати фотовиставка "Не згасне зірка воїна велична" з фондів музею "Київська фортеця";

буде працювати фотовиставка "Не згасне зірка воїна велична" з фондів музею "Київська фортеця"; З 27 серпня по 10 вересня на Михайлівській площі – фотовиставка "Пам'ятаємо героїв Иловайской битви";

на Михайлівській площі – фотовиставка "Пам'ятаємо героїв Иловайской битви"; 29 серпня буде День документального кіно на честь захисників України. Він буде проходити в кінотеатрах "Ліра", імені Т. Г. Шевченка, "Факел", "Старт", "Дніпро";

буде День документального кіно на честь захисників України. Він буде проходити в кінотеатрах "Ліра", імені Т. Г. Шевченка, "Факел", "Старт", "Дніпро"; 25-30 серпня в читальному залі Держархіву Києва буде виставка документів на честь Дня пам'яті захисників України.

Іловайська трагедія: що сталося