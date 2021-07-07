Депутати наполягають: в Україні можуть підвищити виплати при народженні дітей

Виплати можуть зрости / inews.sumy.ua

Парламент рекомендує збільшити розмір допомоги при народженні дитини. Нардепи виступають за те, щоб при народженні першої дитини українські батьки отримували до 50 тисяч гривень, а третьої і кожної наступної - 150 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Дані зміни ініціює комітет з питань молоді та спорту у Верховній Раді. Вже розглянуто законопроект №5585 і три альтернативних до нього.

Крім цього, в документі йдеться про щорічне збільшення розміру допомоги згідно з індексом споживчих цін.

Скільки і за народження якої дитині зможуть отримати батьки в Україні:

при народженні першої дитини-50 тисяч гривень,

другу дитину-100 тисяч гривень,

третю і кожну наступну дитину - 150 тисяч гривень.

Раніше Главред писав, що в Україні ввели декретну відпустку для чоловіків - Верховна рада прийняла в другому читанні матері і батька по догляду за дитиною.

Реклама

Законопроект №3695 Про забезпечення рівних можливостей закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

Також в Україні в 2021 році двічі зростуть виплати на дітей, які залежать від прожиткового мінімуму.

Перше збільшення прожиткового мінімуму відбулося ще в грудні 2020-го і тепер становить 1921 гривню для дітей до 6 років і 2395 гривень для дітей від 6 до 18 років.