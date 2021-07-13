Депутати провалили голосування щодо легалізації медичного канабісу

Легалізацію медичного канабісу в Україні / pixabay

Верховна Рада сьогодні, 13 липня, провалила легалізацію медичного каннабіса в Україні.

Нардепи відправили на доопрацювання авторам відповідний законопроект №5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.

Документ за основу підтримали лише 184 нардепи. На його направлення на доопрацювання в Комітет також не вистачило голосів.

Закон класифікував лікарські коноплі наступним чином:

з низьким вмістом тетрагідроканнабінол - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), зміст тетрагідроканабінолу в сухій масі яких становить від 0,2 відсотка до 1 відсотка;

з високим вмістом тетрагідроканнабінол - його вміст у сухій масі перевищує 1 відсоток.

У документі прописано, що промислова конопля - сорти рослин роду конопля (Cannabis), вміст тетрагідроканнабінолу в сухій масі яких не перевищує 0,2 відсотка. Передбачено, що такі коноплі і товари, вироблені з них, не належать до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якщо вміст тетрагідроканнабінолу в сухій масі таких товарів або продуктів переробки не перевищує 0,2 відсотка.

У Комітеті з питань здоров'я нації підкреслювали, що обіг препаратів на основі медичного канабісу з самого початку будуть максимально жорстко контролювати.

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Очікувалося, що продаж ліків з канабісу буде можлив тільки через е-рецепт. Всі дані будуть вносити в електронну медичну систему. При необхідності правоохоронці зможуть перевірити діагноз пацієнта, хто з лікарів виписав ліки, в якій аптеці їх придбали.

Вільно вирощувати канабіс не дозволяли, проте вводилося ліцензування підприємств, які могли займатися такою діяльністю.

Варто зазначити, що Комітет з питань антикорупційної політики підтримав цей законопроект. У висновку комітету зазначено, що він не містить ризиків корупції.

Зазначимо, наприкінці січня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримує легалізацію канабісу в Україні в медичних цілях.

Ще в жовтні 2020 року в Офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболюючий ефект.

В Україні 9 квітня був узаконений медичний Каннабіс, тепер можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксимолс, Набілон і Дронабінол, йдеться на сайті уряду.