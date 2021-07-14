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Зухвалий розбій на Рівненщині: бізнесменів зв'язали і відібрали 800 тис. грн прямо на дорозі

14 липня 2021, 22:03

Зловмисників уже затримали поліцейські.

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Зловмисники роздяглися і прикинулися відпочиваючими / скріншот

На Рівненщині жорстоко пограбувати бізнесменів. Двоє львів'ян привезли в Дубно будматеріали. Але замовник з товаришами з ними розрахувався, а наставив пістолети і відібрав гроші. Грабіжники зв'язали чоловіків і зникли на позашляховику.

Як повідомляє ТСН, інцидент стався вдень 14 липня. Постраждалих побачив перехожий і викликав правоохоронців.

Копи знайшли злочинців у Рівному, ті почали тікати. Потім кинули свій позашляховик в лісосмузі і прикинулися відпочиваючими на березі одного з місцевих озер.

Незважаючи на те, що розбійники були роздягненими, копи їх впізнали і затримали. Однак викрадені гроші і зброю на той момент були вже заховані.

"Зв'язали двох підприємців, забрали гроші в сумі 800 тис. гривень і зникли на автомобілі. Розпочато було переслідування злочинців, всіх трьох було затримано", - зазначили в поліції.

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Нагадавши, зухвале пограбування сталося у Тернополі - там злодії навідалися в магазин напівфабрикатів двічі за ніч. Це були різні грабіжники-одні потягли гроші з каси, а інший зловмисник - пельмені.

Магазин домашніх напівфабрикатів у Тернополі став об'єктом уваги злодіїв двічі за одну ніч. Перші злодії навідалися в магазин о 00: 22. Двоє чоловіків зламали двері, вкрали з каси гроші і втекли.

Через дві години в магазин прослизнув інший чоловік-злодії, які вкрали касу, двері залишили відкритими. У приміщенні зловмисник побачив, що каса спорожніла.

Йти з порожніми руками грабіжник не захотів, тому дістав з морозилки дві упаковки пельменів і зник разом з ними.

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