Зухвале вбивство біля відділення поліції у Стрию: чоловіка розстріляли з дробовика

Чоловіка розстріляли біля отделнія поліції / скріншот

У Стрию Львівської області невідомий розстріляв 41-річного чоловіка. Тіло виявили перехожий. Поліція розшукує вбивцю.

Як повідомляє ТСН, трагедія трапилася близько опівночі 7 липня неподалік відділення поліції. Люди кажуть, що чули постріли.

"На тілі чоловіка виявлено два вогнепальні поранення, в ділянках грудей і живота. За фактом умисного вбивства триває досудове розслідування",-повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Також відомо, що нападник стріляв з дробовика спочатку в спину, а потім - в живіт.

"Зрозуміти, у кого були мотиви, кому він міг нашкодити, мені важко", - каже брат убитого.

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Убитий був оператором на автомийці. Він ніколи не був одружений і не мав дітей.

Крім цього, за словами родичів, чоловік був активістом Майдану, ніколи не відмовляв нікому і взагалі до душі був доброю людиною.

"Може банально з кимось сплутали, тому постріл в спину був, навіть не відомо, бачив, не бачив того, хто стріляв. Він завжди жив для суспільства", - припускають близькі вбитого.

Тим часом, правоохоронці розглядають різні версії, в тому числі вбивство через неприязні стосунки.

Нагадаємо, у місті Лозова (Харківська область) ще 13 червня поліцейські знайшли тіло по-звірячому вбитої сокирою 63-річної жінки.

Правоохоронці запідозрили раніше судимого за скоєння вбивства та крадіжки 36-річного чоловіка з міста Кропивницький. Втім, оскільки він зник з місця злочину, йому заочно повідомили про підозру і оголосили в державний розшук. Його вже знайшли. Зловмисник зізнався у вбивстві.

Додамо, у Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські протягом 13 годин вели переговори з підозрюваним у жорстокому вбивстві та відмовляли його від суїциду.

Чоловік завдав своїй домогосподарці 11 ножових поранень в груди і спину. В результаті жертва злочину померла на місці.