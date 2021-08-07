УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Десять тисяч за голову: на Волині жінка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка

7 серпня 2021, 11:08

Тепер їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

false
Кілеру вона пообіцяла заплатити 10 000 гривень / Прокуратура Волинської області

В одному з сіл Ковельського району Волинської області викрили жінку, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка. Кілеру вона пообіцяла заплатити 10 000 гривень.

Правоохоронці провели імітацію вбивства і затримали замовницю при передачі підставному кілеру частини оплати нібито за виконану роботу. Жінці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі Волинської області.

"Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України при передачі "кілеру" частини винагороди за виконану роботу", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про вручення жінки підозри в організації замаху на вбивство, вчиненого на замовлення (ч. 2 статті 115). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

А тим часом у Дніпрі, як і раніше, шукають кілера, який серед білого дня в центрі міста застрелив чоловіка. Молодий чоловік спочатку випустив кілька куль в авто, а потім – в чоловіка, який з нього вискочив.

Убитий був одним з лідерів Криворізької ОЗУ "Мамедовські" Анар Мамедов, яка займається оптовими постачаннями наркотиків по всій області.

замовне вбивство новини України новини Волині
Зараз ви переглядаєте новину «Десять тисяч за голову: на Волині жінка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чи можна їсти яйця щодня: лікарі розставили всі крапки над "i"Чи можна їсти яйця щодня: лікарі розставили всі крапки над "i" Всесвітній день кішок 2021: коли святкують, прикмети з кішками, милі картинки і привітанняВсесвітній день кішок 2021: коли святкують, прикмети з кішками, милі картинки і привітання У Зеленського зникли ілюзіїУ Зеленського зникли ілюзії У Дніпрі повісився підполковник СБУ: при ньому була передсмертна записка з іменами "вбивць"У Дніпрі повісився підполковник СБУ: при ньому була передсмертна записка з іменами "вбивць" Майже гола Ірина Шейк в невидимих трусиках звела з розуму відвертим кадромМайже гола Ірина Шейк в невидимих трусиках звела з розуму відвертим кадром

Останні новини

22:20

А весілля потім: наречений стрибнув у воду і врятував хлопчика під час святкової фотосесії

21:58

Вакцина не допоможе: у США попередили про появу нового штаму-мутанта COVID-19 Відео

21:53

Греція у вогні: люди рятуються на поромах і бачать, як полум'я пожирає їхні будинки Відео

21:25

Прикмети на 9 серпня: що не можна робити в день Пантелеймона Відео

21:19

"Нікуди звертатися не потрібно": у Кабміні розповіли, як отримати 2 тис. грн на дитину до 1 вересня Відео

Реклама
21:12

Скандал на Олімпіаді: легкоатлетка рознесла НОК і федерацію за провали в підготовці Відео

20:27

Україна відкрила всі КПВВ через лінію розмежування на Донбасі: коридор пройшли тисячі громадян Відео

20:03

У Кривому Розі прогримів потужний вибух: чоловікові відірвало ногу - ЗМІ Відео

19:58

"Я оселився": Комаров купив ділянку в Карпатах

19:30

Чи може держава розвивати українську мову Погляд

19:29

Сльози легенди: Мессі розплакався на прощальній пресконференції Барселони Відео

19:27

Українці масово переїжджають до Польщі: куди саме їдуть і чому Відео

18:38

Залишила одну в квартирі і пішла на 6-денну вечірку: мати заморила голодом 1,5-річну дитину Відео

18:33

Розмовляв російською: журналіст назвав несподівану причину відходу Шевченка зі збірної

17:58

У Росії доглядальниця побила 95-річну бабусю за вірш про людяність і прохання виміряти тиск

17:39

Після нової хвилі спеки Україну атакує різке похолодання: синоптик назвала дати Відео

17:18

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повертаються черевики в стилі 90-х і приголомшливі чоботи Відео

17:15

Тим, хто перехворів COVID-19, може вистачити однієї дози Pfizer - дослідження Відео

16:51

Затопило будинки та вулиці: потужний удар стихії налетів на курорти Кирилівку і Залізний Порт Відео

16:31

Жоден держорган не зможе вимагати паперову довідку: Шмигаль назвав терміни переходу в "paperless"

Реклама
15:59

Вимагав показати статеві органи та погрожував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку

15:26

"Війна з РФ триває": у Міноборони відреагували на скандал з фото Магучіх Відео

15:23

"Україна почала жити в борг у природи": у Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології

14:47

Церемонія закриття літніх Олімпійських ігор в Токіо: барвисті фото Фото

14:33

Слуга народу "запалює": на з'їзді Зе!Молодіжки Арахамія виступив як ді-джей Відео

14:28

У Туреччині пасажирський автобус вилетів з траси, загинули щонайменше 15 людей Фото Відео

13:51

На Олімпіаді - 2020 тренер вдарила коня. Її дискваліфікували Відео

13:23

"Тухлими яйцями закидають": Ані Лорак жорстко "рознесли" в мережі за майбутній концерт в Одесі

12:55

На Закарпатті зачастили отруйні павуки-канібали: опубліковані фото

12:33

Побили й залишили помирати: на Полтавщині знайшли тіло молодого чоловіка Відео

11:44

У Києві лікар вимагав хабар і відмовився лікувати безпорадну дитину

11:35

Збірна України завершила змагання на Олімпіаді-2020 в Токіо з 19 медалями Фото

10:51

Україна потрапить в обійми задушливої спеки - новий прогноз синоптиків

10:24

Після зливи у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці: курйозне відео Відео

10:00

У Бердянську розмалювали червоною фарбою машини з російськими номерами: фото

09:06

Помер відомий український художник Олександр Ройтбурд

08:59

У Маріуполі хлопець на камеру спалив прапор України

08:55

"Поцупив лук": під Тернополем на чужому городі спіймали ексмера і викликали поліцію

08:23

Гороскоп на сьогодні 8 серпня для всіх знаків Зодіаку: таємні вороги або незвичайна пропозиція Відео

08:22

Коронавірус в Україні здав назад: число нових заразилися знову впало

Реклама
07:59

У МОЗ розповіли про новий план вакцинації від COVID-19 для України Відео

07:45

Путіну вдалося з криворізького хлопця зробити послідовного бандерівця Погляд

07:35

Велосипедистка Старикова виграла для України срібну медаль на Олімпіаді

07:10

Покінчити з зашморгом Мінська: у Байдена підтримали Київ з питання Донбасу - експерт Відео

06:30

Відновлення запасів і держрегулювання "на коліні": якими будуть ціни на АЗС Погляд

05:28

Топ-10 швидких та смачних сніданків, які сподобаються дорослим і дітям

05:02

Пекло повертається: українців попередили про новий удар нестерпної спеки Відео

04:22

Всесвітній день кішок 2021: коли святкують, прикмети з кішками, милі картинки і привітання

03:50

Дієтолог розповіла, чи можна їсти солодке і не товстіти

03:02

Вчені звернули увагу людей на тривожну ознаку наближення смерті

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти