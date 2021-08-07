Десять тисяч за голову: на Волині жінка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка

Кілеру вона пообіцяла заплатити 10 000 гривень / Прокуратура Волинської області

В одному з сіл Ковельського району Волинської області викрили жінку, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка. Кілеру вона пообіцяла заплатити 10 000 гривень.

Правоохоронці провели імітацію вбивства і затримали замовницю при передачі підставному кілеру частини оплати нібито за виконану роботу. Жінці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі Волинської області.

"Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України при передачі "кілеру" частини винагороди за виконану роботу", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про вручення жінки підозри в організації замаху на вбивство, вчиненого на замовлення (ч. 2 статті 115). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

А тим часом у Дніпрі, як і раніше, шукають кілера, який серед білого дня в центрі міста застрелив чоловіка. Молодий чоловік спочатку випустив кілька куль в авто, а потім – в чоловіка, який з нього вискочив.

Убитий був одним з лідерів Криворізької ОЗУ "Мамедовські" Анар Мамедов, яка займається оптовими постачаннями наркотиків по всій області.