Десятирічна вінничанка померла від старості: у дівчинки була дуже рідкісна хвороба

Ірина Химич померла в 10 років від рідкісного захворювання / Facebook

У Вінниці 30 Червня померла 10-річна Ірина Химич, у якої з народження була рідкісна хвороба - прогерія або синдром Гетчінсона-Гілфорда. Її організм дуже швидко старів.

Про сумну новину У Facebook передавати мати Іри-Діна Хіміч.

"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", - написала Діна Химич.

Дівчинка була була єдиною в Україні з таким діагнозом. Її життя підтримували виключно за допомогою медикаментів.

Іра перенесла два інсульти. А минулого року їй зробили унікальну. стоматологічну операцію, при тому, що її біологічний вік вже перевищив 60 років.

Реклама

Гроші на ліки збирали волонтери. При цьому, Іра заробляла і сама. Вона створювала чокери і різні аксесуари і вела активний спосіб життя, беручи участь в громадських заходах.

Довідка:

Синдром Гетчінсона-Гілфорда-це дуже рідкісне захворювання дітей, при якому тіло старіє в 8-10 разів швидше. Внаслідок у пацієнтів виникають аномальні зміни шкіри і внутрішніх органів, затримка росту. У світі на сьогоднішній день зареєстровано близько 350 випадків цього синдрому, проте ліків для повноцінного одужання поки не знайдено.