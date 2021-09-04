Десятки людей кидають в автозаки: у Сімферополі окупанти масово затримують кримських татар

Біля будівлі ФСБ в Сімферополі затримують кримських татар / Facebook / lutfiye . zudiyeva

У захопленому Росією Криму 3-4 вересня співробітники ФСБ РФ затримали кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова і Нарімана Джеляла.

За даними Кримської солідарності, їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м. Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Масові затримання біля будівлі ФСБ у Сімферополі

У суботу ввечері в Сімферополі біля будівлі ФСБ РФ на вулиці Франка відбулися масові затримання, повідомляє Кримська солідарність у Facebook. Вже затримано 40 осіб.

/ Facebook/lutfiye.zudiyeva

Серед них як чоловіки, так і жінки. Також був затриманий цивільний журналіст Кримської солідарності і кореспондент грані.ру Айдер Кадиров.

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"Родичі та адвокати роблять різні спроби в пошуках зниклих, але до теперішнього часу місце розташування жодного із затриманих не відомо", - йдеться в повідомленні.

Затримання кримських татар: реакція офіційного Києва

Президент України Володимир Зеленський пов'язує нову хвилю затримань кримських татар в тимчасово окупованому Росією Криму з початком роботи Кримської платформи.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки та затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані повинні бути звільнені!", - написав Зеленський у Twitter в суботу.

У свою чергу постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив, що в Криму у першого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова пройшли обшуки, його відвезли в невідомому напрямку.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження у зв'язку з обшуками і незаконним затриманням силовиками РФ першого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

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Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів тимчасово окупованого Криму 3 і 4 вересня.

Нагадаємо, перед самітом Кримської платформи Росія в черговий раз жорстко порушила права людини в окупованому Крим. Пройшли обшуки в будинках кримських татар і затримання.