Десятки загиблих і поранених: у ЗСУ назвали втрати ворога на Донбасі за квітень

Бойовики на Донбасі / Фото: Reuters

У квітні 2021 року в терористичних "ДНР" і " ЛНР" безповоротні і санітарні потреи особового складу бойовиків досягли позначки в 69 осіб.

Як повідомив в Facebook офіцер Збройних сил України Сергій Нещадим, з 1 по 31 квітня на Донбасі загинув 31 окупант.

За його даними, ще 38 бойовиків "ЛДНР" протягом другого місяця весни на отримали поранення.

Офіцер ЗСУ також підкреслив, що всі втрати бойовиків були не бойові.

Він уточнив, що з 27 липня 2020 по 30 квітня 2021 року бойовики втратили 474 людини. З них 216 - вбиті, а 258 – поранені.

Нещадим додав, що на Донбасі було знищено 12 одиниць техніки бойовиків. З них - 6 БПЛА, 6 бойових бронемашин, а також 5 артилерійських тягачів.

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Ситуація на Донбасі: