Десятки танків і БТР: з'явилося нове відео з технікою РФ біля кордонів України

Танки РФ перекидають до кордону України / Reuters

Росія продовжує перекидати військову техніку до кордонів України як залізницею, так і своїм ходом.

Про це свідчать відеоролики, розміщені в сервісі мікроблогів Twitter користувачем IgorGirkin.

Звернемо увагу, що відео з військовою технікою РФ було знято відразу в трьох російських областях.

Воронезька область

На опублікованих відео відображені залізничні ешелони з військовою технікою.

Крім того, також зафіксована колона БТР (імовірно, БТР-82А) у Воронезькій області.

Ростовська область

Опубліковано відео з бронетехнікою на платформах залізниці в Ростові-на-Дону.

Напрямок руху ешелону - Таганрог (у бік кордону з Україною).

Волгоградська область

На відео зображений залізничний ешелон з військовою технікою у Волгоградській області.

Відео датоване 1 травня.

Додамо, що в коментарях під відео користувачі відзначають, що судячи з усього (геолокація, а також тіні від об'єктів на відео), техніку перекидають у напрямку ганиці України.

Відведення військ РФ від кордонів України: