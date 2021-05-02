Десятки танків і БТР: з'явилося нове відео з технікою РФ біля кордонів України

Відео з військовою технікою РФ було знято відразу в трьох російських областях.
Росія продовжує перекидати військову техніку до кордонів України як залізницею, так і своїм ходом.
Про це свідчать відеоролики, розміщені в сервісі мікроблогів Twitter користувачем IgorGirkin.
Звернемо увагу, що відео з військовою технікою РФ було знято відразу в трьох російських областях.
Воронезька область
На опублікованих відео відображені залізничні ешелони з військовою технікою.
Воронезька обл, 1 травня pic.twitter.com/IKlyPCHWdx— IgorGirkin (@GirkinGirkin) May 2, 2021
Крім того, також зафіксована колона БТР (імовірно, БТР-82А) у Воронезькій області.
Ростовська область
Опубліковано відео з бронетехнікою на платформах залізниці в Ростові-на-Дону.
Напрямок руху ешелону - Таганрог (у бік кордону з Україною).
Волгоградська область
На відео зображений залізничний ешелон з військовою технікою у Волгоградській області.
Відео датоване 1 травня.
Додамо, що в коментарях під відео користувачі відзначають, що судячи з усього (геолокація, а також тіні від об'єктів на відео), техніку перекидають у напрямку ганиці України.
Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.