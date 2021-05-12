Десяток колото-різаних ран: у Сумах ледь не вбили адвоката і президента місцевого ФК

У Сумах затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство знайомого / УНІАН

У Сумах стався напад на адвоката, президента футбольного клубу Суми та колишнього прокурора Геннадія Дем'яненка. В результаті замаху на вбивство він потрапив до лікарні. На даний момент його життю нічого не загрожує.

Інцидент трапився ввечері 9 травня. Спочатку про нього повідомили місцеві ЗМІ, пізніше інформацію підтвердили в поліції, та в ФК Суми. За даними правоохоронців, 52-річний сумчанин наніс численні ножові поранення своєму 44-річному знайомому.

"Про злочин в поліцію повідомила дружина потерпілого, яка, прийшовши додому, виявила закривавленого чоловіка. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився житель обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на вбивство). Слідство триває.

Місцеве видання Данкор онлайн уточнило, що колото-різані рани отримав Геннадій Дем'яненко, який володіє юридичною фірмою LS Group. Раніше він працював в органах прокуратури України, є державним радником юстиції третього класу, почесним працівником прокуратури і заслуженим юристом, а крім цього і президентом футбольного клубу Суми.

Увечері 11 травня пресслужба ФК підтвердила інформацію з приводу скоєння замаху на вбивство Дем'яненка.

читайте такожОбвинувачений у вбивстві ветеран АТО розповів подробиці трагедії"Офіційно інформуємо, що зараз життю і здоров'ю Геннадія Олександровича нічого не загрожує, він пройшов всі необхідні реанімаційні та медичні процедури. За фактом отримання ним більше десяти колото-різаних поранень органами поліції зареєстровано та розслідується кримінальне провадження щодо замаху на вбивство", - йдеться у заяві

Як повідомляв Главред, у Києві сталося криваве вбивство. 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.

Правоохоронці затримали хлопця за підозрою в потрійному вбивстві. Він наніс численні ножові поранення батькам і 8-річному братові, від чого ті загинули на місці.

Пізніше 16-річний киянин заявив, що пішов на злочин тому, що "його перемкнуло".