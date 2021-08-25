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Дітей лікувати буде нікому: лікар дав тривожний прогноз з приводу медицини в Україні

25 серпня 2021, 22:49

Проблема полягає в дефіциті медичних кадрів.

лікарня, медики, лікар
Медики масово залишають Україну / фото: trassae95.com

В Україні все більше загострюється ситуація з медициною. Зокрема, мова йде про проблему, яка криється у відтоку фахівців даної сфери і якої держава не хоче визнавати. Таким чином, буквально через шість років країна може зіткнутися з дефіцитом медичних кадрів і дітей просто нікому буде лікувати.

Так вважає відомий український лікар-кардіохірург Борис Тодуров, який зробив відповідну заяву в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, нинішні зарплати лікарів не мотивують їх залишатися у своїй країні, тому вони вимушено її залишають.

"Як порахували, щоб утримати людину в Україні, він повинен отримувати 70% тієї зарплати, яку він отримує в Чехії, Німеччині і т.д. сьогодні наші зарплати не відповідають цьому показнику", - сказав Тодуров.

Також він заявив, що існують проблеми в системі підготовки медичних кадрів в Україні: в країні функціонує 15 університетів, але державне замовлення відсутнє.

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"Верховна Рада скасувала трирічні відпрацювання в районних центрах. Подивіться, які проблеми зараз в районних центрах. Цього року всього близько 200 осіб надійшло на педіатрію, як і минулого року. Всі 15 університетів через 6 років випустять всього 200 педіатрів. Це по 10 педіатрів на область. Це взагалі нічого", - уклав лікар.

Він акцентував увагу на тому, що якщо держава не втрутиться в дану ситуацію, то підростаюче покоління лікувати буде нікому вже через 6 років.

Дивіться відео: У Львівській області медики "Міської лікарні Соснівської міської ради" оголосили голодування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО 30 Липня.

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медицина
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