Дітей відправили до родичів: молоде подружжя загинуло під час пожежі будинку у Чернігівській області

Під час пожежі будинку в селі Рудівка згоріли чоловік і дружина / cn.dsns.gov.ua

Трагедія сталася в Чернігівській області - під Прилуками в пожежі загинуло молоде подружжя - їм було 27 і 24 роки. Напередодні загибелі батько і мати відправили дітей погостювати у родичів.

Як повідомляє ГУ ДСНС України в Чернігівській області, 26 червня о 22:33 до Служби порятунку "101" у місті Прилуки надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Рудівка Сухополвянської територіальної громади, яке знаходиться за 40 км від райцентру.

"За викликом на місце події було направлено відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Прилуки у складі 4 осіб особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки. На момент прибуття будинок був охоплений вогнем, а дах впав всередину будівлі. Вогнеборці о 23:20 пожежу локалізували, а о 01:05 остаточно ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що під час розбору конструкцій будівлі в приміщенні кухні рятувальники виявили тіла господарів: 1994 і 1997 років народження.

Також стало відомо, що у подружжя є діти – але вони не постраждали, бо напередодні вони відправили їх погостювати у родичів. Діти залишилися круглими сиротами.

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Під час пожежі будинку в селі під Прилуками згоріли чоловік і дружина / cn.dsns.gov.ua

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